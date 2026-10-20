باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - صف‌های طولانی بنزین در جایگاه‌های سوخت کردستان مدت‌هاست به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تبدیل شده؛ کلافی که حالا قرار است با دستور استاندار و تدابیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان سرانجامی خوش داشته باشد.

جلال حمه‌حسنی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در نشست خبری اخیر خود با اعلام این خبر خوب گفت که این طرح ویژه پس از دستور استاندار و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، از اول آبان‌ماه کلید می‌خورد.

بر اساس این طرح، قرار است کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها جمع‌آوری شوند و در عوض، سهمیه ۵۰ لیتری بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان مستقیماً روی کارت‌های سوخت شخصی شهروندان شارژ شود. با این کار، مدیریت سهمیه اضطراری به خود رانندگان واگذار خواهد شد.

نکته مثبت این طرح این است که مسافران و خودروهای ورودی از سایر استان‌ها نیز در زمان تردد در کردستان از مزایای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کردستان از مالکان خودروهایی که هنوز کارت سوخت شخصی ندارند خواست تا هرچه سریع‌تر به سامانه fcs.niopdc.ir` مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند تا کارت خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل بگیرند.

علاوه بر این، برای سرعت‌بخشیدن به کار شهروندان، دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت در شهرستان‌های سنندج، بانه، بیجار، کامیاران، سقز، مریوان و قروه راه‌اندازی شده است که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون ۲۴ هزار کارت سوخت به صورت آنی برای متقاضیان صادر شده است.

حمه‌حسنی در بخش دیگری از سخنانش به برخورد با تخلفات حوزه سوخت اشاره کرد و از کشف و ضبط سه هزار کارت سوخت متخلف و همچنین ۵۰۰ مورد بارنامه صوری از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

گفتنی است، در حال حاضر ۹۵ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و ۵۲ جایگاه CNG در سراسر استان کردستان به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.