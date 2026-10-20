باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی ـ بهروز شعیبی، دبیر چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در واکنش به دغدغه فیلمسازان جوان مبنی بر جذب سرمایه‌گذار و تصور تهیه‌کنندگان مبنی بر عدم بازگشت سرمایه اولیه خود گفت: در ایده‌ای تحت عنوان «قرار» بنا شد سه فیلم کوتاه پشت‌سر هم در یک سانس در سینمای مشهور کشور به نمایش درآید، تا به گردش چرخه اقتصادی فیلم کوتاه کمک شود.

شعیبی ادامه داد: اکنون ماه اول بسته سوم‌مان در حال انجام است و فیلم‌های خوبی هم در بسته‌های اکران قرار داده‌ایم. این فیلم‌ها جزو فیلم‌های مهم جشنواره سال گذشته بودند. یک سال طول کشید تا ما توانستیم این طرح را مصوب کنیم. از بخش‌های مختلف مانند سازمان سینمایی تقاضایی داشتیم مبنی بر اینکه هیچ حمایتی از بسته‌های اکران نشود. یعنی فیلم‌ها تا زمانی که می‌توانند به حیات خود ادامه دهند و مخاطب را جذب کنند.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران افزود: از آن سو، تقاضایمان را از سینماداران معقول کردیم. بدین ترتیب، بعدازظهر‌ها در ۶۰ تا ۷۵ دقیقه سه و حتی چهار فیلم نمایش داده می‌شود. بلیت‌ها نیز نیم‌بهاست. من به جرات می‌گویم بعضی اوقات تماشای فیلم‌های کوتاه در اکران «قرار» لذت‌بخش‌تر از فیلم‌های بلند است. این دیدگاه از منظر مخاطبان است. یعنی آن خواسته‌ای که بعضی مخاطبان از سینما دارند و برآورده نمی‌شود، قطعاً در اکران‌های «قرار» تا حدودی برآورده می‌شود.

گفتنی است «قرار» عنوان جریان اکران مستقل فیلم‌های کوتاه است، که به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری موسسه بهمن سبز در سینما‌های سراسر کشور آغاز شده است.

این اکران که سینمای کوتاه را دارای سانس‌های اختصاصی و چرخه اکران می‌کند، شامل باکس‌هایی با مدت زمان ۶۰ تا ۷۵ دقیقه و در سانس‌هایی مشخص است.