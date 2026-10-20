وزارت امور خارجه کره جنوبی تصمیم به خارج کردن بخشی از کارکنان دیپلماتیک خود از این کشور گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که دولت این کشور تصمیم گرفته است شماری از کارکنان دیپلماتیک خود را از اوکراین خارج کند.

پارک دو سون، سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی، در اظهاراتی که خبرگزاری یونهاپ منتشر کرد، گفت: «با توجه به اینکه طرف اوکراینی حتی پس از فراخواندن سفیر نیز هیچ اقدام سازنده‌ای انجام نداده است، دولت تصمیم گرفته است به دلیل چالش‌های امنیتی و در شرایط وجود تهدید حملات هوایی در سراسر اوکراین، شماری از کارکنان نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را از این کشور خارج کند.»

این مقام کره‌ای افزود که ارتباطات ضروری میان دو کشور از طریق مجاری دیپلماتیک ادامه خواهد یافت و کاردار کره جنوبی نقش محوری را در این زمینه بر عهده خواهد داشت.

پارک همچنین تأکید کرد که تمامی کارکنان دفاتر و بخش‌های کنسولی به ارائه خدمات و کمک‌رسانی به شهروندان کره جنوبی ادامه خواهند داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا خارج کردن بخشی از کارکنان دیپلماتیک این کشور از اوکراین اقدامی اعتراضی محسوب می‌شود، گفت: «دولت ما پیش‌تر از طریق کانال‌های مختلف، موضع خود را به طرف اوکراینی منتقل کرده است. ما این اقدامات را به این دلیل انجام دادیم که معتقد بودیم طرف اوکراینی حتی در شرایط کنونی نیز هیچ گام سازنده‌ای برنداشته است.»

وزارت امور خارجه کره جنوبی هشتم اکتبر اعلام کرده بود که دولت این کشور تصمیم گرفته است سفیر خود را از اوکراین فرا بخواند. این وزارتخانه در آن زمان آمادگی سئول را برای ادامه رایزنی‌ها با کی‌یف با هدف حل‌وفصل مسائل از طریق رویکردی سازنده اعلام کرده بود.

منبع: تاس