باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی برچلو، ملی‌پوش جودوی نابینایان و کم‌بینایان ایران، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ به مدال برنز رسید،برچلو در دیدار رده‌بندی وزن منهای ۸۱ کیلوگرم کلاس J۱، در کمتر از ۳۰ ثانیه و با کسب امتیاز ایپون، آرستابکوف از قزاقستان را شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد.

نماینده ایران صبح امروز در دیدار مقابل ژانگ یانگ از چین شکست خورده بود، اما با پیروزی در مرحله شانس مجدد به دیدار رده‌بندی راه یافت و در نهایت مدال برنز را از آن خود کرد، در ادامه رقابت‌های جودوی نابینایان و کم‌بینایان، موسی غلامی و رضا غلامی نیز برای کسب مدال برنز اوزان خود به مصاف حریفانشان خواهند رفت.