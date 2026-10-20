باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از دستگیری سارق طلا و سکه در شهرک گلستان خبر داد و گفت: متهم که از دوستان و آشنایان صاحبخانه بود، با اطلاع از محل نگهداری اموال باارزش او اقدام به سرقت کرد، اما با بررسی دوربین‌های مداربسته و اقدامات تخصصی پلیس شناسایی و دستگیر شد.

سرقت طلا و سکه در غیاب صاحبخانه

سرهنگ افشار در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان و اعلام سرقت طلا و سکه از منزلش، تیم عملیات کلانتری رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: شاکی در اظهارات اولیه خود اعلام کرد که برای انجام امور شخصی ساعاتی از خانه خارج شده و پس از بازگشت، متوجه تخریب شیشه پنجره و سرقت حدود ۳۰ گرم طلا، یک قطعه سکه تمام و سه قطعه نیم‌سکه شده است.

شناسایی سارق با بررسی دوربین‌های مداربسته

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی و رصد دوربین‌های مداربسته مسیر‌های تردد و ساختمان‌های اطراف، موفق شدند هویت سارق را شناسایی کنند.

بررسی‌های پلیس نشان داد متهم از دوستان و آشنایان شاکی بوده و با اطلاع از محل نگهداری اموال باارزش وی، فرصت سرقت را پیدا کرده است.

کشف اموال مسروقه در عملیات پلیسی

افشار تصریح کرد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم و انجام هماهنگی‌های لازم، مأموران در عملیاتی ضربتی وارد محل شدند و او را دستگیر کردند. اموال مسروقه نیز در جریان این عملیات کشف شد.

وی با اشاره به اعترافات متهم گفت: این فرد در جریان تحقیقات اعتراف کرد که پس از اطلاع از خروج صاحبخانه، با تخریب ورودی منزل اقدام به سرقت کرده است. متهم تصور می‌کرد به دلیل نبود دوربین مداربسته در داخل خانه، شناسایی نخواهد شد.

ادامه تحقیقات برای بررسی سرقت‌های احتمالی دیگر

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: پرونده برای طی مراحل قانونی تشکیل شده و تحقیقات با هدف بررسی احتمال ارتکاب سرقت‌های دیگر از سوی متهم ادامه دارد.