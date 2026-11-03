باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به حجم واردات و ذخایر کالا نگرانی در خصوص تامین نداریم.

به گفته وی، با توجه به نوسانات نرخ ارز شاهد برخی تغییرات قیمتی در بازار هستیم، اما این افزایش قیمت‌ ها در سطح معقول باقی مانده و با توجه به نرخ ارز فعلی روند صعودی بازار چندان شدید نیست.

کنگری با بیان اینکه عرضه رقابتی قیمت‌ ها تحت کنترل است، افزود: اکنون کالاها به‌ صورت رقابتی در کنار زنجیره توزیع قرار گرفته‌ و زنجیره تامین بدون هیچ مشکلی فرآیند تولید، عرضه تا مصرف‌ کننده نهایی به‌ طور عادی انجام می‌ شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه به رغم نوسانات ارزی، زنجیره تامین و توزیع برنج و سایر مواد غذایی به‌ شکل عادی انجام می شود، گفت: برنج‌ های وارداتی از جمله پاکستانی و هندی به دلیل نوسانات ارزی ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشتند. به گونه ای که قیمت برنج پاکستانی در بازه زمانی اخیر از حدود ۱۸۰ هزار تومان به ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار تومان رسیده است، همچنین هر کیلو برنج هندی در محدوده ۲۶۰ تا ۲۹۵ هزار تومان و برنج ایرانی در بازه قیمتی ۳۴۰ تا ۵۲۰ هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه می‌شود که این تغییرات قیمت ناشی از نوسانات ارز است و به دلیل کمبود کالا در کشور نیست.