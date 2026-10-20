باشگاه خبرنگاران جوان- سعید صادقیان‌پور با پیروزی مقابل نماینده چین‌تایپه، دومین مدال برنز پاراتکواندو ایران در روز دوم بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد. ملی‌پوش ایران در دیدار رده‌بندی وزن منهای ۶۳ کیلوگرم کلاس K44 مردان به مصاف چین چیِن‌چیانگ رفت و در دو راند با نتایج ۱۴ بر ۷ و ۱۸ بر ۱۴ به برتری رسید تا سکوی سوم این رقابت‌ها را از آن خود کند.

صادقیان‌پور پیش از این در مرحله یک‌چهارم نهایی نماینده ژاپن را شکست داده بود، اما در نیمه‌نهایی مقابل حریف مغولستانی نتیجه را واگذار کرد و به دیدار رده‌بندی رفت. پیش از این نیز پری‌ماه تورانی، دیگر نماینده پاراتکواندوی ایران، با پیروزی مقابل زلفیه بولاتوا ازبکستانی به مدال برنز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا دست یافته بود.