مدیرکل ثبت احوال قم از افزایش ۹ درصدی ازدواج و کاهش ۱۱ درصدی طلاق نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- منوچهر تیموری، مدیرکل ثبت احوال قم گفت: در شش ماه نخست امسال، ۳ هزار و ۴۹۱ واقعه ازدواج در استان قم ثبت شده است؛ در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۳ هزار و ۲۰۹ مورد بود که افزایش ۲۸۲ موردی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در همین مدت، یک‌هزار و ۲۰۱ واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده که در مقایسه با یک‌هزار و ۳۵۳ مورد در نیمه نخست سال گذشته، ۱۱ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال قم با اشاره به آمار ولادت و وفات در استان بیان کرد: شمار فوت‌شدگان از ۳ هزار و ۶۶۴ مورد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۴۶۱ مورد در مدت مشابه امسال رسیده که کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

تیموری ادامه داد: در شش ماه نخست امسال، ۷ هزار و ۷۷۲ واقعه ولادت در استان ثبت شده است که در مقایسه با ۸ هزار و ۲۲۷ مورد در مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد کاهش داشته است.

وی درباره فراوانی نام‌های انتخابی برای نوزادان در قم گفت: علی، امیرعلی، محمدحسین، حسین، امیرحسین، علیرضا، محمدحسن، محمدرضا، محمدمهدی و محمد، پرتکرارترین نام‌ها در میان نوزادان پسر بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال قم افزود: در میان نوزادان دختر نیز نام‌های فاطمه، زهرا، زینب، ریحانه، نورا، حلما، رقیه، پناه، ماهلین و رستا بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

تیموری همچنین میانگین سن پدران در زمان تولد نخستین فرزند را ۳۲ سال و میانگین سن مادران را ۲۷ سال اعلام کرد.

بر اساس آمار ثبت احوال استان قم، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، ازدواج در استان روند افزایشی داشته و آمار طلاق، ولادت و وفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

برچسب ها: ازدواج ، ثبت احوال قم
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