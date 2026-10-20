جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف انبار احتکار مواد غذایی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-سردار منوچهر نصیری گفت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم طی گشت‌زنی‌های مستمر، با مشاهده جابجایی مشکوک اقلام غذایی (شکر و روغن) به سمت یک انبار، بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از هماهنگی با مقام قضایی، عملیات بازرسی انبار مذکور را آغاز کردند.

وی گفت: در جریان این عملیات، ۳۱۱ حلب روغن مایع و ۳۱۰ حلب روغن جامد به وزن ۱۰ تن، به همراه ۱۶۸ کیسه ۵۰ کیلوگرمی شکر به وزن ۸ تن و ۴۰۰ کیلوگرم کشف و توقیف شد.

وی ادامه داد: طبق اظهارات مالک انبار، این اقلام در سامانه رسمی ثبت نشده بودند که این امر موید ارتکاب جرم احتکار است.

نصیری ارزش تقریبی اموال مکشوفه طبق برآورد کارشناسان بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده‌است.

بازرسی از ۲۱ واحد صنفی در قم؛ تشکیل ۱۲ فقره پرونده تخلف

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم نیز گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر بازار، روز گذشته گشت‌های مشترک بازرسی این اداره کل در قالب ۲ تیم بازرسی، ۲۱ واحد صنفی شامل چندین واحد نانوایی، فروشگاه موادغذایی، هایپر، پروتئین‌فروشی‌های گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ، فروشگاه‌های مواد شوینده و بهداشتی، میوه‌فروشی، سوپرمارکت، دخانیات و فروشگاه‌های انواع محصولات پلاستیکی را مورد بازرسی قرار دادند.

رضا حدادپور در گفت وگویی با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها، اضافه کرد: با بررسی‌های انجام شده، برای ۱۲ واحد متخلف، پرونده تعزیراتی با عناوین تخلف گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم رعایت ساعات کار در نانوایی‌ها، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی تشکیل و برای رسیدگی به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شدند.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی‌های میدانی و رصد انبارها توسط تیم‌های گشت مشترک این اداره کل، طی ۲ عملیات جداگانه مقادیری کالای احتکاری کشف و ضبط شد که بر این اساس، در بازرسی از یک انبار، ۹ تن روغن مایع و جامد و در بازرسی از انبار دیگر، ۲ تن شکر احتکارشده شناسایی و در این خصوص پرونده‌های تخلف تشکیل و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید.

منبع:پلیس قم