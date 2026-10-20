طرح توزیع شیر و تغذیه رایگان در مدارس استان فارس با پیش‌بینی حدود ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار پاکت شیر، از آبان‌ماه سال جاری اجرایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی حق‌شناس، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش فارس، در کمیته ملی و سیاست‌گذاری شیر و تغذیه رایگان مدارس استان با اشاره به اهمیت سلامت دانش‌آموزان گفت: جامعه تحت پوشش این طرح شامل دانش‌آموزان و کارکنان مدارس ابتدایی دولتی، مدارس ضمیمه، شبانه‌روزی، استثنایی و عشایری است.

او با تأکید بر اینکه هدف اصلی، بهره‌مندی دانش‌آموزان از شیر در محیط مدرسه و نظارت بر مصرف آن است، افزود: با توجه به اعتبارات تأمین‌شده، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و کارخانه‌های واجد شرایط ترجیحاً در داخل استان، این طرح هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

حق‌شناس با اشاره به ماندگاری شش‌ماهه شیر‌های پیش‌بینی‌شده، تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری علاوه بر شیر، اقلام تغذیه رایگان نیز در میان دانش‌آموزان توزیع خواهد شد و عوامل اجرایی موظف به نظارت مستمر بر این فرایند هستند.

پیش‌بینی ۱۴.۷ میلیون پاکت شیر و اقلام مکمل تغذیه‌ای

فرج‌الله میرزایی، رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش فارس نیز در این جلسه با اشاره به تعیین قیمت تمام‌شده هر پاکت شیر به مبلغ ۳۵۷ هزار ریال در کارگروه استانداری، اظهار داشت: بر اساس برآورد‌های اولیه، حدود ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار پاکت شیر برای اجرای طرح در استان پیش‌بینی شده که قرارداد‌های آن با شرکت‌های واجد شرایط منعقد می‌شود.

او از پیش‌بینی اقلام تغذیه‌ای مکمل در کنار شیر خبر داد و افزود: نان حجیم خرمایی، بیسکویت سبوس‌دار با شهد خرما یا توت و خرمای تک‌نفره از جمله اقلامی است که با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های داخلی و اخذ مجوز‌های استاندارد، پس از طی مراحل قانونی در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، شیر ، تغذیه رایگان در مدارس
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