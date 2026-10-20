ذخایر نفت خام راهبردی آمریکا در پی دستور ترامپ برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت، پس از بسته شدن تنگه هرمز، به ۲۸۲.۷ میلیون بشکه کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ذخایر نفت خام در ذخیره‌گاه راهبردی نفت آمریکا هفته گذشته به ۲۸۲.۷ میلیون بشکه کاهش یافت؛ پایین‌ترین میزان از اکتبر ۱۹۸۲. این کاهش در چارچوب دستور دونالد ترامپ برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران انجام شده است. 

به گزارش خبرگزاری تاس به نقل از رویترز و با استناد به داده‌های وزارت انرژی آمریکا، میزان نفت خام ذخیره‌شده در ذخیره‌گاه راهبردی نفت این کشور در هفته گذشته به ۲۸۲.۷ میلیون بشکه رسید.

بر اساس این گزارش، کاهش اخیر ذخایر در چارچوب دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از این ذخیره‌گاه صورت گرفته است؛ دستوری که پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران صادر شد.

منبع: تاس

برچسب ها: ذخایر نفتی آمریکا ، تنگه هرمز
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