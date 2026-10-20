باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به ادارت کل امور مالیاتی، اصلاحیه بخشنامه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ این سازمان در خصوص موارد مشمول مالیات بر درآمد حقوق را ابلاغ کرد.

بر اساس این اصلاحیه که به رفع ابهام از موارد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌پردازد، آن دسته از پرداختی‌هایی که مطابق با موافقت‌نامه سازمان برنامه و بودجه کشور یا مزایایی که سقف آن را هیأت وزیران یا شورای عالی کار تعیین می‌کند، مشمول موارد «حدود متعارف» که در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، خواهد بود.

مزایای مندرج در بخشنامه سازمان امور مالیاتی شامل کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار (بُن خواربار) تعیین شده است.

«حدود متعارف» برای سایر پرداختی‌ها نیز بر اساس اسناد و مدارک و در چارچوب قوانین و مقرارت و همچنین آرای دیوان عدالت اداری محاسبه می‌شود.

ماده ۸۳- درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

منبع: ایرنا