رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران در افق ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید فولادیان روز سه شنبه در نشست شورای سالمندان استان البرز گفت: باید از امروز برای توسعه زیرساخت‌ها، تقویت اقتصاد نقره‌ای و ارائه خدمات هدفمند به سالمندان برنامه‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به روند شتابان سالمندی جمعیت در کشور اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ بالای ۶۰ سال خواهند داشت؛ این تحول، تغییر مهمی در ساختار جمعیتی کشور ایجاد می‌کند که ضرورت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری از امروز را دوچندان می‌سازد تا در زمان مواجهه با این شرایط، زیرساخت‌ها و منابع موردنیاز فراهم باشد.

فولادیان با تاکید بر ضرورت شناسایی فرصت‌های ناشی از تغییر ساختار جمعیتی تصریح کرد: باید تهدیدهای احتمالی سالمندی جمعیت را به فرصت تبدیل کنیم و در این مسیر، اقتصاد نقره‌ای و اقتصاد مراقبتی را به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.

وی گفت: البرز این ظرفیت را دارد که در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سالمندی به‌عنوان استانی پیشرو و پایلوت در کشور مطرح شود؛ دولت نیز از برنامه‌های مؤثر در این زمینه حمایت می‌کند تا بتوانیم طرح‌هایی همچون توسعه اقتصاد نقره‌ای، اقتصاد مراقبتی و ایجاد دهکده‌های سالمندی را با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسانیم.

فولادیان همچنین از برنامه‌ریزی برای طراحی شناسنامه سالمندی در قالب یک اقدام ملی خبر داد و افزود: در این طرح، یک شهر کوچک به‌صورت پایلوت انتخاب شده است تا اطلاعات مربوط به سالمندان به‌ویژه افراد بالای ۶۰ سال به شکل نظام‌مند ثبت و مدیریت شود.

وی ادامه داد: در شناسنامه سالمندی، اطلاعاتی از جمله وضعیت اقتصادی و معیشتی، سبک زندگی، الگوی مصرف، بیماری‌ها و داروهای مصرفی افراد ثبت خواهد شد. دسترسی به این اطلاعات می‌تواند زمینه سیاستگذاری دقیق‌تر، برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای سالمندان و شناسایی افراد در معرض خطر را فراهم کند.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: با شناسایی دقیق سالمندانی که در معرض خطر قرار دارند، می‌توان خدمات موردنیاز را سریع‌تر و به‌صورت هدفمند و برخط در اختیار آنان قرار داد؛ تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های مسوول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان‌های مختلف کشور است.