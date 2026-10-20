باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در گفت‌وگوی تلفنی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره تأمین تجهیزات پدافند هوایی، هشدار درباره حملات موشک‌های بالستیک و ازسرگیری خدمات استارلینک و استارشیلد گفت‌و‌گو کرده است.

زلنسکی در پیامی در تلگرام، این تماس را «گفت‌وگویی مفصل و ثمربخش» توصیف کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «نخستین موضوع، موشک‌های رهگیر برای مقابله با موشک‌های بالستیک بود که برای حفاظت از جان انسان‌ها به آنها نیاز داریم. موضوع دوم، هشدار زودهنگام درباره حملات موشک‌های بالستیک روسیه بود که اهمیتی حیاتی دارد. موضوع سوم نیز وضعیت خدمات استارلینک و استارشیلد بود که باید از سر گرفته شوند.»

زلنسکی از روبیو به دلیل آمادگی برای کمک و آنچه «موضع‌گیری روشن» او توصیف کرد، قدردانی کرد.

او افزود که این گفت‌و‌گو در شرایطی انجام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها ادامه دارد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین اعلام کرد که دو طرف توافق کرده‌اند به‌زودی بار دیگر گفت‌و‌گو کنند و آخرین تحولات را با یکدیگر در میان بگذارند.

منبع: خبرگزاری آناتولی