رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی فرار مالیاتی یک تولیدکننده دستکش در استان قزوین خبر داد و گفت: ۳۶۰ میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه برای این مؤدی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی فرار مالیاتی یک تولیدکننده دستکش در استان قزوین خبر داد.

وی اظهار کرد: برای اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم یک فعال اقتصادی تولید کننده دستکش که به صورت همزمان از ۶ محل فعالیت مؤدی در استان‌های قزوین، تهران و آذربایجان غربی انجام شده، منجر به شناسایی این مؤدی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: اداره‌کل امور مالیاتی استان قزوین پس از طی فرآیند مراحل رسیدگی مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان اوراق شامل تشخیص و مطالبه شامل اصل و جرایم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۴۰۳ برای این مؤدی صادر کرده است.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

برچسب ها: فرار مالیاتی ، واحد تولیدی
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