۵ سارق حرفه ایِ مغازه طلافروشی در هشجین از توابع شهرستان خلخال، با سرعتِ عملِ پلیس، ساعتی پس از سرقت دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد تقوی با اشاره به اینکه صبح امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت از مغازه طلا فروشی در میدان «وحدت» شهر هشجینِ شهرستان خلخال، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت افزود: با بررسی‌های تخصصی مشخص شد سارقان ۵ نفر هستند و با استفاده از سلاح‌های سرد و کلت‌های کمریِ شبه واقعی و پلاستیکی، و ۲ دستگاه سواریِ پراید و سمند، به سرقت از طلافروشی اقدام کرده و از مکان متواری شده‌اند.

وی گفت: با اجرای طرح مهار و افزایش و هدفمند سازی‌های گشت زنی‌های انتظامی هر ۵ سارق در عملیات‌ مشترک ماموران انتظامی شهرستان‌های خلخال و کوثر و در تعقیب و گریز پلیسی، ساعتی پس از ارتکاب به جرم دستگیر و زمین گیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه اقدامات قانونی در این زمینه در حال انجام است گفت: خط قرمز ما امنیت مردم است و هر کجا بخواهد به امنیت مردم خدشه‌ای وارد شود، با همه توان ورود پیدا می‌کنیم.