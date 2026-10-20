باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست جلسه شورای قضایی استان تهران با تأکید بر اخلاص در خدمت به مردم، آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی، اصلاح رویکرد‌ها در پرونده‌های خرد مواد مخدر و مقابله هدفمند با عوامل اصلی گران‌فروشی و احتکار، بر ضرورت پیگیری مؤثر مسائل و مطالبات مردم و تبدیل تصمیمات به اقدامات عملی تأکید کرد.

عتباتی با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، از تلاش کارکنان مجموعه قضایی و همراهی خانواده‌های آنان قدردانی کرد و اخلاص در خدمت را از اصول اساسی مسئولیت‌پذیری دانست. وی همچنین به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، این مناسبت را گرامی داشت. در این نشست، از دو تن از مدیران سازمان‌های تابعه نیز تجلیل شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری جلسات شورای قضایی در فواصل زمانی حدود یک تا یک‌ونیم ماه، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات، رفع موانع اجرایی و اطمینان از تحقق تصمیمات اتخاذشده تأکید کرد.

عتباتی همچنین توسعه ملاقات‌های مردمی در مساجد و حضور در شهرستان‌ها را از راهکار‌های مؤثر برای شناخت مستقیم مشکلات شهروندان دانست و با اشاره به دستور به معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات برای تشکیل گروه‌های کاری، بر تقویت ارتباط میدانی با مردم و پیگیری مطالبات آنان تأکید کرد.

ضرورت اصلاح رویکرد در پرونده‌های خرد مواد مخدر

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر تناسب برخورد‌های قانونی با شرایط هر پرونده، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جایگزین حبس در موارد واجد شرایط شد و تصریح کرد که در مواردی که قانون راهکار‌های دیگری پیش‌بینی کرده است، نباید افراد صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی روانه زندان شوند.

وی توجه به وضعیت افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر، پرهیز از برخورد‌های غیرضروری و پیگیری وضعیت افراد پس از آزادی را از موضوعات مهم در مدیریت این پرونده‌ها دانست و بر ضرورت اتخاذ رویکرد‌های متناسب با شرایط هر پرونده تأکید کرد.

عتباتی همچنین با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های مسئول، هماهنگی در رسیدگی به مسائل نوظهور و اجرای مؤثر مقررات را ضروری برشمرد.

مقابله هدفمند با عوامل اصلی گران‌فروشی و احتکار

عتباتی با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ آرامش بازار، تصریح کرد که نظارت‌ها نباید صرفاً به واحد‌های صنفی و خرده‌فروشان محدود شود، بلکه باید تمام زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه، توزیع عمده و عرضه نهایی کالا را در برگیرد.

وی شناسایی عوامل اصلی گران‌فروشی و احتکار را مستلزم بررسی دقیق منشأ افزایش قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: تفاوت چشمگیر قیمت یک کالای واحد در بخش‌های مختلف بازار، موجب نگرانی مردم می‌شود؛ از این‌رو، برخورد مؤثر باید متوجه منشأ تخلف و حلقه‌های اصلی اخلال در بازار باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت توجه به هزینه‌های واقعی تولید، تأمین مواد اولیه، دسترسی به ارز و سرمایه در گردش تولیدکنندگان تأکید کرد و همکاری دستگاه‌های مسئول و شبکه بانکی برای رفع موانع تولید و جلوگیری از اختلال در عرضه کالا را ضروری دانست.

وی با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع مناسب کالا‌های مورد نیاز بازار، از جمله روغن، لاستیک و آرد، بر ضرورت پیش‌بینی نیاز‌ها و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل تأکید کرد.

عرضه مستقیم کالا و سامان‌دهی انبار‌ها

عتباتی با اشاره به برنامه عرضه مستقیم برخی کالاها، از جمله روغن و لاستیک، از مبدأ تولید به نمایندگی‌های مجاز و مراکز تعیین‌شده، این اقدام را راهکاری برای کوتاه‌کردن زنجیره توزیع و کاهش زمینه‌های واسطه‌گری دانست.

بر اساس توضیحات مطرح‌شده در این نشست، اجرای این طرح از اول آبان‌ماه پیش‌بینی شده بود. اعلام شفاف قیمت در محل عرضه، ثبت خرید با کد ملی و تعیین سقف خرید دو حلقه لاستیک برای هر فرد در بازه شش‌ماهه، از جمله سازوکار‌های در نظر گرفته‌شده برای سامان‌دهی توزیع و جلوگیری از خرید‌های غیرمتعارف بود. همچنین بر ارزیابی نتایج و توسعه طرح در صورت موفقیت تأکید شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وضعیت برخی انبار‌ها در محدوده شورآباد، بر ضرورت نظارت مؤثر بر موجودی و گردش کالا تأکید کرد. وی همچنین به شناسایی مقادیری برنج و روغن در جریان اقدامات مشترک و بازگشت این اقلام به بازار به دستور دادستان اشاره کرد و سامان‌دهی انبار‌ها و ایجاد سازوکاری شفاف برای ثبت ورود، خروج و موجودی کالا را ضروری دانست.

عتباتی تقویت نظارت از مرحله تولید تا عرضه، رصد مستمر تغییرات قیمت و رسیدگی به مشکلات معیشتی بازرسان دستگاه‌های مسئول را از الزامات نظارت مؤثر بر بازار برشمرد و بر بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، بسیج اقتصادی، پلیس امنیت اقتصادی و دادستان‌های سراسر استان برای مقابله با تخلفات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

تأکید بر پاسخ‌گویی مدیران و پیگیری مصوبات شورای قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی این نشست، پیگیری مؤثر مصوبات شورای قضایی، طرح صریح پیشنهاد‌ها و نقد‌ها و رفع موانع اجرایی را ضروری دانست و تأکید کرد مدیران باید مسائل و مشکلات حوزه مسئولیت خود را بدون تأخیر مطرح کنند و برای حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت جمع میان تعامل سازنده و اقتدار مدیریتی، خاطرنشان کرد که باید ضمن فراهم‌کردن زمینه همکاری دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در برابر ترک فعل و بی‌توجهی به مسئولیت‌ها نیز پیگیری قاطعانه و پاسخ‌گویی لازم وجود داشته باشد.

عتباتی در پایان، حل مسائل واقعی مردم، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش کارآمدی مجموعه‌های مسئول را از مهم‌ترین معیار‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها دانست و بر ضرورت تبدیل مصوبات و تصمیمات به نتایج ملموس و مؤثر در زندگی مردم تأکید کرد.