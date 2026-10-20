شناگر کشورمان با قرار گرفتن در رده سوم فینال رقابت‌های ۱۰۰ متر قورباغه مردان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مدال برنز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده کشورمان در فینال مسابقات ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۱۲ به مصاف حریفانش رفت و با کسب عنوان سومی به مدال برنز دست یافت،محمدحسین کریمی جهان آبادی با ۷ شناگر دیگر از کشورهای هنگ‌کنگ، قزاقستان، سنگاپور، هند، قطر و ژاپن به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۱:۱۳:۴۷ و قرار گرفتن در رده سوم به مدال برنز دست یافت.
شناگران ژاپنی و قطری مدال‌های طلا و نقره را از آن خود کردند،شناگران کشورمان روز گذشته صاحب یک مدال طلا و یک نقره توسط ضیغمی‌نژاد و ایزدیار شده بودند نمایندگان ایران امروز نیز موفق به کسب یک مدال نقره و ۲ برنز دیگر نیز شده بودند.

برچسب ها: شنا ، پاراآسیایی
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