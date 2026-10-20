باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه دومین روز رقابت‌های پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ و در دیدار رده‌بندی وزن ۵۷- کیلوگرم مریم عبدالله‌پور با نماینده نپال مبارزه کرد و به مدال برنز دست پیدا کرد.،عبدالله‌پور در کلاس K۴۴ زنان پالِشا گووردهان را دو بر صفر با امتیازهای ۴ بر صفر و ۱۲ بر ۶ شکست داد.



ملی‌پوش ایران در یک‌چهارم نهایی مقابل نماینده ازبکستان پیروز شد، سپس با شکست برابر یوجیه لی از چین به فینال نرسید اما در رده‌بندی به برتری رسید تا برنز کسب کند،این سومین برنز تیم ملی پاراتکواندو ایران در روز دوم بازی‌هاست؛ پیش از این پریماه تورانی و سعید صادقیان‌پور هم برنز گرفتند.