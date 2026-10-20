مدیرکل راه و شهرسازی فارس از آغاز قریب‌الوقوع عملیات آماده‌سازی طرح ۵۲ هکتاری نهضت ملی مسکن زرقان خبر داد و گفت: این طرح در قالب ۵۶۰ قطعه برای احداث ۲ هزار و ۲۴۰ واحد مسکونی در ساختمان‌های دوطبقه چهارواحدی آماده‌سازی و تفکیک خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، با اشاره به روند پیگیری تأمین زمین برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در زرقان اظهار کرد: زمین پیش‌بینی‌شده اولیه برای اجرای این طرح، به دلیل قرارگیری در مجاورت پالایشگاه و با توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل و شرایط ایجادشده در جریان جنگ، از برنامه اجرایی خارج شد؛ موضوعی که روند تأمین زمین برای متقاضیان این طرح را با وقفه مواجه کرد.

او افزود: با وجود مشکلات ایجادشده، پیگیری‌های مستمر، بررسی گزینه‌های جایگزین و انجام اقدامات کارشناسی و قانونی ادامه یافت تا در نهایت، زمینه اجرای طرح ۵۲ هکتاری نهضت ملی مسکن زرقان فراهم شود.

عبدالهی با بیان اینکه عملیات آماده‌سازی این اراضی به‌زودی آغاز خواهد شد، تصریح کرد: در این طرح، ۵۶۰ قطعه برای احداث ۲ هزار و ۲۴۰ واحد مسکونی در قالب ساختمان‌های دوطبقه چهارواحدی پیش‌بینی شده است که پس از آماده‌سازی و طی مراحل قانونی، مطابق ضوابط مربوط به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با تأکید بر اهمیت این طرح در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم زرقان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه گامی مهم برای رفع یکی از مشکلات چندساله متقاضیان نهضت ملی مسکن در این شهر است؛ افرادی که مدت‌ها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود و تأمین زمین بوده‌اند.

منبع: راه و شهرسازی فارس

برچسب ها: راه و شهرسازی فارس ، نهضت ملی مسکن ، زرقان
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