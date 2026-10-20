باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت صبح سه‌شنبه ۲۸ مهرماه با حضور جلال غفاری دبیر علمی جشنواره، محمدعلی شجاعی قائم‌مقام و دبیر اجرایی و محمدمهدی خیرجو رئیس کمیته ارتباطات و رسانه این رویداد، در فرهنگسرای مقاومت و ایثار برگزار شد.

جلال غفاری در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد شهدایی که در دوره‌های گذشته همراه جشنواره بودند، به نقش سینما در ثبت و بازنمایی تجربه‌های تاریخی ملت‌ها اشاره کرد و گفت: مقاومت صرفاً یک واژه یا شیوه‌ای برای ایستادگی نیست، بلکه چشم‌اندازی برای نگاه به جهان است. سینمای مقاومت باید بتواند تجربه‌های مردم در میدان را به حافظه‌ای تاریخی برای نسل‌های آینده تبدیل کند.

وی با اشاره به شرایط کشور و تجربه جنگ‌های اخیر افزود: مردم نقش اصلی را در شکل‌گیری حماسه مقاومت داشته‌اند و سینما باید بتواند جلوه‌های امید و ایستادگی را حتی در دل جنگ و ویرانی به تصویر بکشد. مقاومت باید به اتفاقی بزرگ در جهان تبدیل شود و سینمای مقاومت می‌تواند در انتقال این مفهوم نقش مؤثری ایفا کند.

غفاری با تأکید بر پیوند سه مفهوم «ملت مبعوث‌شده»، «مقاومت» و «سینما» اظهار کرد: ملت مبعوث‌شده ملتی است که تاریخ را صرفاً تحمل نمی‌کند، بلکه در ساختن آن مشارکت دارد. به گفته وی، رسالت سینمای مقاومت ثبت تجربه‌های مردمی و تبدیل آن‌ها به حافظه‌ای تاریخی است که نسل‌های آینده بتوانند از آن بهره ببرند.

وی همچنین با اشاره به جان‌باختن کودکان در حمله به مدرسه میناب، بر ضرورت روایت این رویدادها در آثار سینمایی تأکید کرد و گفت: داغ میناب سردشدنی نیست و جهان در برابر این اتفاق مسئولیت دارد.

در ادامه این نشست، محمدعلی شجاعی درباره طراحی پوستر نوزدهمین جشنواره توضیح داد که مفهوم «ققنوس برخاسته از جنگ» با تأکید بر جاودانگی و برخاستن دوباره از دل سختی‌ها، مبنای طراحی پوستر این دوره قرار گرفته است. سپس با حضور فرزند شهید حاجی‌زاده از پوستر جشنواره رونمایی شد





حضور بیش از ۱۹۰۰ اثر بین‌المللی در جشنواره

محمدعلی شجاعی، قائم‌مقام و دبیر اجرایی جشنواره، با تشریح برنامه‌های این دوره اعلام کرد: مراسم افتتاحیه هفتم آبان در اصفهان برگزار می‌شود و پردیس سینمایی ملت از هشتم تا سیزدهم آبان به‌عنوان خانه جشنواره میزبان نمایش آثار و برنامه‌های جانبی خواهد بود. مراسم اختتامیه نیز چهاردهم آبان در تهران برگزار می‌شود.

وی درباره آمار آثار گفت: بیش از ۱۹۰۰ اثر بین‌المللی در قالب فیلم سینمایی، کوتاه و مستند و بیش از ۱۲۰۰ اثر داخلی در بخش‌های مختلف به تأیید دبیرخانه جشنواره رسیده‌اند.

شجاعی افزود: فیلمسازانی از بیش از ۱۰۹ کشور جهان در این دوره اثر ارسال کرده‌اند که هند، اسپانیا، برزیل، ترکیه، آمریکا، ایتالیا، اندونزی، آرژانتین، فرانسه و انگلستان به ترتیب بیشترین آثار را داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور ۱۸ فیلم سینمایی داخلی در مرحله داوری اظهار کرد: پنج فیلم در جریان جنگ اخیر و با سرمایه شخصی و دغدغه‌های مردمی تولید شده‌اند. همچنین مستند برنده اسکار «هیچ سرزمین دیگری» (No Other Land) در جشنواره ثبت شده و درخواست اکران دارد.

دبیر اجرایی جشنواره از برنامه‌ریزی برای برگزاری ۱۸ مسترکلاس با حضور استادان سینمای ایران و نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌های سینمایی، کوتاه، مستند و انیمیشن خبر داد.

رونمایی از شش فیلم و حضور ۹ انیمیشن بلند

در بخش پرسش‌وپاسخ، غفاری درباره آثار این دوره گفت: از میان ۱۸ فیلم سینمایی داخلی، شش فیلم برای نخستین بار در جشنواره مقاومت به نمایش درمی‌آیند. به گفته وی، تحولات اخیر کشور در محتوای آثار تأثیر قابل‌توجهی داشته و مسئله غزه و فلسطین نیز از محورهای اصلی بخش بین‌الملل جشنواره است.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌نشینی فرم و محتوا در سینمای مقاومت افزود: این دوره از نظر تناسب موضوعی آثار با شرایط جامعه، یکی از دوره‌های قابل‌توجه جشنواره است. غفاری در همین زمینه به فیلمسازی اشاره کرد که برای تولید اثر خود در شرایط جنگی، طلای همسرش و پس‌انداز مسکن خانواده را هزینه کرده و فیلمش اکنون در جشنواره حضور دارد.

غفاری درباره بخش انیمیشن توضیح داد: بیش از ۶۰ انیمیشن کوتاه به مرحله نهایی داوری راه یافته‌اند و ۹ انیمیشن بلند نیز در بخش مسابقه حضور دارند.

دبیر جشنواره همچنین از دعوت حدود ۳۰ مهمان بین‌المللی و هفت دبیر جشنواره خارجی خبر داد و تأکید کرد که با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها، تلاش برای حضور مهمانان خارجی ادامه دارد.

وی درباره نخستین نمایش آثار در جشنواره مقاومت و ارتباط آن با جشنواره فیلم فجر گفت: رایزنی‌هایی با مسئولان سازمان سینمایی در حال انجام است تا تسهیلاتی برای حضور فیلم‌هایی که نخستین بار در جشنواره مقاومت نمایش داده می‌شوند، در جشنواره فیلم فجر در نظر گرفته شود.

غفاری همچنین با اشاره به گسترش فعالیت‌های بین‌المللی جشنواره، از برگزاری هفته فیلم مقاومت در عراق و مذاکراتی برای برگزاری برنامه‌های مشابه در چین و روسیه خبر داد.

اکران فیلم‌های مقاومت در میادین و مناطق محروم

غفاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت ارتباط جشنواره با مخاطبان عمومی گفت: علاوه بر نمایش آثار در خانه جشنواره، برنامه‌هایی برای اکران فیلم‌های مقاومت در میادین، شهرهای مختلف و مناطق محروم از طریق اکران‌های سیار پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین همایش بین‌المللی علمی سینمای مقاومت با عنوان «از نظریه تا عمل» در آذرماه خبر داد و با اشاره به تولید آثار سینمایی با محوریت قهرمانان جنگ گفت که تمهیداتی برای نگارش فیلمنامه‌ای درباره شهید پاکپور با موافقت خانواده وی اندیشیده شده است.

در بخش دیگری از این نشست، محمدمهدی خیرجو، رئیس کمیته ارتباطات و رسانه جشنواره، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در بازتاب پیام این رویداد گفت: امکاناتی از جمله فضای اختصاصی خبرنگاران، اینترنت و غرفه‌های رسانه‌ای در خانه جشنواره پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های نقد و بررسی آثار و پوشش رسانه‌ای جشنواره تأکید کرد که بازتاب رسانه‌ای این رویداد می‌تواند در انتقال پیام مقاومت مردم ایران به مخاطبان جهانی نقش مؤثری داشته باشد و حتی از نمایش آثار نیز اهمیت بیشتری پیدا کند.