باشگاه خبرنگاران جوان - قباد مرادی در آیین گرامیداشت روز ملی سل، با اشاره به وضعیت بیماری سل در کشور اظهار کرد: بروز سل در ایران طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و کشور در مقایسه با اغلب کشورهای منطقه از وضعیت مطلوبی در کنترل این بیماری برخوردار است.

سیستان و بلوچستان همچنان بالاترین میزان بروز سل را دارد

وی افزود: سیستان و بلوچستان طی سال‌های گذشته همچنان بالاترین میزان بروز سل را در کشور داشته و پس از آن استان‌هایی مانند گلستان و خراسان رضوی از میزان بروز بالاتری برخوردارند، در سال‌های اخیر نیز افزایش موارد در برخی استان‌های شمالی، از جمله گیلان، مورد توجه قرار گرفته است که سالمندی جمعیت می‌تواند در این روند مؤثر باشد.

مرادی با اشاره به شناسایی ۵۶۷۶ مورد سل در کشور در سال گذشته ادامه داد: برآورد سازمان جهانی بهداشت از موارد سل در ایران حدود ۹۶۰۰ مورد است؛ بنابراین بخشی از موارد بیماری در کشور شناسایی نمی‌شوند و همچنان ظرفیت قابل توجهی برای کشف موارد بیشتر وجود دارد.

کاهش بروز سل به معنای کاهش مراقبت‌ها نیست

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: کاهش بروز سل به معنای از بین رفتن کامل چالش بیماری یا کاهش ساختارهای مرتبط با کنترل آن نیست، بلکه در مرحله گذار از کنترل به سمت حذف، باید ساختارهای نظام مراقبت و کنترل بیماری حفظ شوند.

وی با بیان اینکه هرچه بروز بیماری پایین‌تر می‌آید، شناسایی موارد جدید دشوارتر می‌شود، گفت: در این مرحله برای یافتن تعداد کمتری از بیماران باید جمعیت بیشتری مورد جست‌وجو قرار گیرد و بیماریابی فعال در گروه‌های هدف بیش از گذشته مورد توجه باشد.

ضرورت غربالگری گروه‌های در معرض خطر

مرادی، افراد در تماس با بیماران مبتلا به سل، گیرندگان پیوند، افراد دریافت‌کننده داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی ، افراد بی‌خانمان، افراد مقیم کمپ‌ها و مراکز تجمعی و جمعیت‌های حاشیه‌نشین را از جمله گروه‌های هدف برای غربالگری عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی و درمان سل نهفته افزود: عبور از مرحله کنترل و حرکت به سمت حذف سل بدون توجه جدی به سل نهفته امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است شناسایی و درمان افراد واجد شرایط با جدیت بیشتری دنبال شود.

تشخیص سریع و مدیریت مقاومت دارویی اهمیت بیشتری دارد

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت تشخیص سریع سل و استفاده مناسب از فناوری‌های تشخیصی تأکید کرد و گفت: در مرحله فعلی، استفاده از روش‌هایی مانند جین‌اکسپرت ( نوعی آزمایش سریع ) در تشخیص سریع بیماری و توجه به مقاومت دارویی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

موفقیت درمان سل در کشور حدود ۸۴ درصد است

مرادی درباره موفقیت درمان سل نیز اظهار کرد: میزان موفقیت مورد انتظار در درمان سل حدود ۹۰ درصد است، اما این شاخص در سال‌های اخیر در کشور حدود ۸۴ درصد بوده که نیازمند توجه بیشتر به مدیریت بیماران است.

وی ادامه داد: بخشی از موارد مرگ بیماران مبتلا به سل ممکن است ناشی از بیماری‌های همراه، به‌ویژه در سالمندان، باشد؛ بنابراین مدیریت بیمار مبتلا به سل در شرایط فعلی صرفاً به درمان سل محدود نمی‌شود و باید بیماری‌های همراه نیز به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: بیماریابی فعال، گسترش درمان افراد واجد شرایط، تشخیص سریع، برنامه‌ریزی برای مقابله با مقاومت دارویی و کاهش مرگ‌ومیر و بهبود پیامدهای بیماران، از مهم‌ترین محورهای پیش‌روی برنامه کنترل سل در کشور است.

منبع: وزارت بهداشت