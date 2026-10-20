باغداران رستاق، این روز‌ها گوهر یاقوتی اشکفتو را از دل شاخه‌ها می‌چینند تا راهی بازار‌های داخلی و خارجی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - پاییز که بر دامنه‌های داراب قدم می‌گذارد، باغ‌های انار بخش رستاق جامه‌ای سرخ به تن می‌کنند؛ گویی هزاران فانوس کوچک بر شاخه‌ها آویخته شده است. در میان این دریای رنگ و طراوت، رقم «اشکفتو» با دانه‌های یاقوتی و طعم دل‌انگیزش، حاصل تلاش، تجربه و مهارت باغداران این خطه است.

حالا فصل برداشت فرا رسیده و دستان پرمهر باغداران، این گوهر سرخ را از دل طبیعت می‌چینند تا راهی بازار‌های دور و نزدیک شود.

در همین میان، مهدی اعیان‌منش، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب، با اشاره به آغاز برداشت انار رقم «اشکفتو» در بخش رستاق، اظهار کرد: سطح زیرکشت این محصول در شهرستان ۳ هزار و ۱۳۰ هکتار است. 

او با اشاره به جایگاه داراب به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید انار در استان فارس، میانگین عملکرد این محصول را ۲۵ تن در هکتار برشمرد و پیش‌بینی کرد بیش از ۷۸ هزار تن انار اشکفتو در شهرستان تولید شود. 

اعیان‌منش در ادامه با اشاره به پراکندگی سطح زیرکشت این محصول، افزود: از مجموع ۳ هزار و ۱۳۰ هکتار، ۲ هزار هکتار در بخش جنت، یک هزار و ۳۰ هکتار در بخش رستاق و ۱۰۰ هکتار در بخش مرکزی قرار دارد. 

او اضافه کرد: انار اشکفتو به دلیل کیفیت مطلوب، علاوه بر استان فارس، به سایر استان‌های کشور همچون تهران، مشهد، تبریز و اصفهان ارسال می‌شود و بخشی از آن نیز به کشور‌هایی مانند روسیه، ارمنستان، آلمان، هلند، پاکستان و سایر کشور‌ها صادر می‌شود.

برچسب ها: برداشت انار ، چیدن ، انار ، بازارهای داخلی ، بازارهای خارجی
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