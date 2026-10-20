باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - کتاب «اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا» یک اثر تألیفی است که به همت سیروس رضایی مدرس دانشگاه درپنج فصل تحت عناوین: مقدمه، اسلام هراسی؛ تاریخچه و مفهوم، روی کارآمدن جورج بوش در آمریکا و دیدگاه­‌های سیاسی، فکری و فلسفی نو­محافظه­‌کاران، واقعة ۱۱ سپتامبر و تأثیر آن بر سیاست­‌های داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا، دیدگاه‌ها و سیاست­‌های آمریکا درباره اسلام در دوره جورج بوش پسر، پیامد سیاست اسلام ستیزی در دوران جورج بوش پسر، نتیجه­‌گیری در ۲۶۳ صفحه در قطع وزیری، تألیف و به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان وارد بازار نشر شده است.

اسلام هراسی، پدیده­‌ای نوین و مربوط به دوره معاصر است. با فروپاشی نظام دوقطبی غرب و آمریکا که از نظر ذهنی با دشمن منسجم با عنوان کمونیسم عادت کرده بود، با اتمام جنگ سرد و به هم ریختن نظام بین­ المللی، هراس از اسلام را جایگزین هراس از کمونیسم کرد.

اسلاموفوبیا (اسلام هراسی- ترس از اسلام) مفهومی است که به ترس، پیش­‌داوری و تبعیض غیر­عقلانی در برابر اسلام و مسلمانان اشاره دارد.

اسلام هراسی، به لحاظ تاریخی در غرب و آمریکا پدید‌ه‌­ای قدیمی و به لحاظ صورتبندی گفتمانی و مفاهیم و واژگان کلیدی آن جدید است. به لحاظ نشانه شناختی، اسلام هراسی گفتمانی است که گزاره­‌های مهم آن از درون گفتمان­‌ها و نظام معرفتی جدید غرب برخاسته است.