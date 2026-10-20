باشگاه خبرنگاران جوان - در این مراسم که با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ذکر خاطرات آنان همراه بود، سخنرانان با تأکید بر پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، حضور گسترده و آگاهانه مردم در این رزمایش را نمایشی از اقتدار، بصیرت و امیدآفرینی ملی دانستند و از دست‌اندرکاران برگزاری آن با اهدای لوح تقدیر تجلیل کردند.

جمهوری اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلغزد

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان گیلان، در این مراسم با قدردانی از مجاهدت مردم جان‌فدا و حضور بیش از ۵۰ هزار نفری در رزمایش، بسیج مردمی و انقلاب ایران را آرمان قدرت در کشور و رکنی دانست که دنیا را به وحشت انداخته است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان داخل و خارج بدانند جمهوری اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلغزد، افزود: مردم راه خود را پیدا کرده‌اند؛ در دو قرن اخیر هیچ کشوری مانند ایران فراز و فرودها، درگیری‌ها و سختگیری‌ها را تجربه نکرده است. کشورهای مادی‌گرا رهبر ندارند و حرکت و قیامشان برای خدا نیست و برای مادیات قدم برمی‌دارند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به اینکه ملتی مقاوم است که برای دین خدا قدم برمی‌دارد، خاطرنشان کرد: خداوند به مؤمنین وعده نصرت داده است و خدای متعال در کمین ظالمان است؛ خدا در این دنیا نشان داد که جهان آخرت خدایی است و فرهنگ دین‌داری و قیام برای خدا تمام مشکلات را برطرف می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت انسان‌پروری در مسیر توحیدی گفت: باید انسان خداترس پرورش دهیم، چرا که اعتقاد به خداپروری بسیاری از خیانت‌ها و اشکالات را از بین می‌برد؛ خدا را شاکریم که در عصری زیست می‌کنیم که مردم در آن مبعوث شده‌اند و دشمن از این بعث سردرگم و متحیر شده است.

آیت‌الله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدا و ذکر خاطرات آنان، شهدا را سرمایه‌های اصلی نظام عنوان کرد و حضور پرشور بسیجیان و اقشار مردمی را در این رزمایش ستود و افزود: این حضور حماسی، پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب و شهادت را بار دیگر به جهانیان نشان داد.

شهید بهشتی یک امت بود

حجت‌الاسلام نمازی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت، در این مراسم با اشاره به سیره شهید بهشتی و حضرت امام خمینی(ره) گفت: شهید بهشتی یک امت بود و حضرت امام از این جنس بودند؛ زنده کردن بشریت، نه تنها مردم عزیز کشور را از افکار مختلف، بلکه در دنیا شاهد آن هستیم.

وی در ادامه با اشاره به حضور پرشور و حماسی مردمی در صحنه‌های مختلف افزود: بیش از هفت ماه این خیابان‌ها را احیا کردند و این جمعیت در فضای رسانه‌ای و بنگاه‌های خبری حاضر شدند؛ امیدآفرینی در این عرصه بسیار حائز اهمیت است و دشمن تاکنون نتوانسته برنامه‌های خود را پیش ببرد و کار را یک‌روزه تمام کند.

حجت‌الاسلام نمازی با تأکید بر اینکه مردم با تمام وجود به میدان آمدند و حضور آگاهانه خود را نشان دادند، خاطرنشان کرد: مردم ما از مردم زمان رسول الله(ص) بالاتر هستند و با حضور و برنامه‌های مختلف آن را به نمایش گذاشتند؛ این حضور حماسی، توطئه‌های دشمنان را یکی پس از دیگری خنثی کرد و پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب و شهادت را بار دیگر به جهانیان نشان داد.

شهدا سرمایه‌های اصلی نظام هستند

سردار کوثری، جانشین فرماندهی سپاه قدس گیلان، نیز در این مراسم با اشاره به حماسه‌آفرینی شهدا، یادآوری خاطرات آنان را یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌هایشان عنوان کرد و حضور گسترده بسیجیان و اقشار مردمی در رزمایش «جانفدایانِ ایران» را ستود.

وی با تأکید بر اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان است، افزود: شهدا سرمایه‌های اصلی نظام هستند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید سرلوحه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

سردار کوثری با اشاره به حضور پرشور جوانان و بسیجیان در این رزمایش خاطرنشان کرد: این حضور گسترده نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب و نظام است و دشمنان را ناامید می‌کند.

حماسه مردم رشت برگ زرینی در تاریخ این شهر است

سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، در آئین تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش جان‌فدایانِ ایران در رشت، با اشاره به رقم خوردن «یوم‌الله» با این رزمایش بزرگ و حماسی اظهار کرد: بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم بصیر، ولایتمدار و انقلابی در این حماسه عظیم حضور یافتند و صحنه‌های بی‌بدیلی از عشق و وفاداری به نظام و انقلاب را خلق کردند.

وی با بیان اینکه مفهوم جان‌فدایی پس از شهادت رهبری در جان جانفدایان نهادینه شده است، تصریح کرد: قاطبه مردم و همیشه در صحنه ما جانفدای ایران هستند و باید با بهره‌مندی از ظرفیت، تلاش و همت بلند، از این سرمایه عظیم معنوی و انقلابی بهره برد و آن را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اینکه خروش مردم با همه عظمت و شکوه، نشان‌دهنده امیدآفرینی، عزت‌آفرینی و افتخارآفرینی بوده است، افزود: حماسه‌ای که مردم رشت آفریدند باید در تاریخ این شهر ثبت شود؛ چراکه این حماسه، برگ زرینی در کارنامه افتخارات مردم این دیار بوده و دشمن متجاوز را ناامید و اسلام را امیدوار کرده است.

سرهنگ پاسدار امینی از حضوری سخن گفت که بغض‌های نهفته از شهادت رهبر انقلاب و جسارت فتنه‌گران را با حضور پرشور این مردم آرام کرد و خیابان در تسخیر مردم انقلابی بود؛ حضوری که به تعبیر وی، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و فتنه‌گران بود و اقتدار و بصیرت مردم رشت را به رخ جهانیان کشید.

حضور بیش از ۵۲ هزار نفری؛ نمایش عزم راسخ ملت

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت از حضور حماسی و خروش‌انگیز بیش از ۵۲ هزار نفر از مردم بصیر و انقلابی در رزمایش «جانفدایانِ ایران» در شهر رشت خبر داد و گفت: این حضور پرشور، بار دیگر عزم راسخ مردم بصیر و هوشمند ایران اسلامی را در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت و به دشمنان نشان داد که این سرزمین با خون جانفدایانش پیوندی ناگسستنی دارد.

در پایان این مراسم، از دست‌اندرکاران برگزاری رزمایش بزرگ «جانفدایانِ ایران» در رشت با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

منبع: روابط عمومی