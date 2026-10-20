باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ دوم محمد قاسم طرهانی ضمن تشریح برنامه‌های این رویداد معنوی، در بیان اهداف جشنواره، گفت: هدف از برگزاری این جشنواره انعکاس مجاهدت‌ها و خدمات پلیس در اربعین همچنین نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در جامعه است و این اعتقاد و باور ماست که اشاعه این فرهنگ ناب تأثیر فراوانی در تربیت پلیس معنوی و مکتبی تراز انقلاب اسلامی و جامعه قرآنی دارد.

این مقام مسئول با گرامی داشت یاد و خاطره آقای شهید ایران، تصریح کرد: ما زیارت اربعین رفتن‌ها را مدیون امام شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه) هستیم و ششمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره‌آورد پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) با ادای احترام به مقام والای امام شهید برگزار خواهد شد، شهیدی که در تمام مراحل عمر خویش به مولایش حسین ابن علی (ع) اقتدا نمود و در نهایت همچون جد غریبش توسط شقی‌ترین کفار به شهادت رسید.

وی یکی از مصادیق و جلوه‌های قدرت و عظمت اسلام را اربعین حسینی (ع) دانست و گفت: اجتماع جهانی اربعین یک حادثه شگفت‌انگیز و شبیه به یک معجزه است که چند سالی است دنیا را مات، مبهوت و شگفت‌زده کرده است.

سردار طرهانی با اشاره به تأکید فرمانده کل انتظامی کشور درباره مأموریت اربعین گفت: سردار رادان به همه دست‌اندرکاران و عزیزان معاونت‌هایی که در اربعین دست‌اندرکار بودند، می‌فرمود این مأموریت اربعین را از همه مأموریت‌های فراجا جدا کنید و با نگاه عشق و ارادت به ساحت مقدس آقا اباعبدالله الحسین (ع) به آن نگاه کنید و قطعاً این توشه‌ای برای همه ما در سرای آخرت خواهد بود.

وی ادامه داد: بدون شک یکی از سازمان‌هایی که بیشترین نقش و تأثیر را در خلق این حماسه باشکوه دارد، مجموعه مقدس و انقلابی فراجاست. همکاران ما با عشق و علاقه و با اعتقاد، کاملاً داوطلبانه در این مأموریت شرکت می‌کنند و بر زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمت می‌کنند که این یک توفیق و افتخار است و هیچ مدالی باارزش‌تر و پرافتخارتر از خادمی زائران اباعبدالله الحسین (ع) برای کارکنان فراجا نیست.

سردار طرهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخ و مکان برگزاری ششمین ششمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره‌آورد پیاده‌روی اربعین حسینی (ع)، گفت: این جشنواره روز ۲۷ آبان ماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار می‌گردد و امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای محبان و دلدادگان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت باشیم.

فرمانده انتظامی استان قزوین در خاتمه ضمن تشکر از تعامل و همراهی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های علمی و فرهنگی استان به‌ویژه آحاد مردم و اهالی متدین استان قزوین و دعوت از آنان برای شرکت در مراسم نهایی جشنواره؛ از حجت الاسلام شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و همکاران ایشان به ویژه معاونت تبلیغات و روابط عمومی سازمان و همه عزیزانی که پیگیری اجرای هر چه بهتر این برنامه را انجام می‌دهند، تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد: قطعا شاهد اجرای یک برنامه معنوی خوب خواهیم بود و ان شاء الله این اقدامات بتواند ما را بیش از پیش با فرهنگ غنی و حیات‌بخش عاشورا و اربعین حسینی (ع) آشنا و به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) نزدیک سازد.

منبع:روابط عمومی پلیس