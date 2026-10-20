مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد گفت:اولویت نخست استان یزد در حوزه ورزش و جوانان،ورزشگاه بزرگ استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سید احمد هاشمی مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد در نشستی به مناسبت هفته تربیت بدنی گفت: سرانه کنونی فضا‌های ورزشی تحت پوشش اداره‌کل ورزش و جوانان استان، ۰.۷۶ مترمربع به ازای هر نفر است در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۰.۸۳ مترمربع اعلام شده است.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری انجام‌شده، افزایش سرانه ورزشی استان به یک مترمربع به ازای هر نفر است که تحقق آن به توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های در دست اجرا و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

هاشمی با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی مرکز استان اظهار کرد: این شاخص در شهر یزد ۰.۶۹ مترمربع به ازای هر نفر است و جمعیت بالای مرکز استان از عوامل مؤثر در پایین‌بودن سرانه ورزشی آن نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌ها به شمار می‌رود.

نشست بررسی مولدسازی مجموعه سوارکاری فعلی یزد به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئولان استانی با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای احداث ورزشگاه بزرگ استان، اجرای مجموعه جدید سوارکاری و پیشبرد سایر پروژه‌های ورزشی یزد، در راستای سیاست‌های دولت در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت برگزار شد.

در این نشست، موضوع مولدسازی مجموعه سوارکاری فعلی یزد به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های مهم و زیرساختی ورزش استان مورد بررسی قرار گرفت.

احداث ورزشگاه بزرگ استان یزد به‌عنوان اولویت نخست استان در حوزه ورزش و جوانان، در کنار اجرای مجموعه جدید سوارکاری و پیست مربوطه، از جمله طرح‌های مهمی است که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آنها از طریق بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت دنبال می‌شود.

در این راستا، استفاده بهینه از ظرفیت دارایی‌های موجود و هدایت منابع حاصل از مولدسازی به سمت توسعه زیرساخت‌های ورزشی، می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های مهم ورزشی استان و ارتقای امکانات ورزشی برای مردم استان یزد باشد.