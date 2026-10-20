مدال دیگر برای پارادوومیدانی ایران؛ مرادی نقره گرفت، متقیان برنزی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی آیچی‌-ناگویا ۲۰۲۶، دو نماینده ایران در ماده پرتاب نیزه کلاس‌های F۵۵ و F۵۶ به مصاف حریفان خود رفتند و موفق شدند دو مدال دیگر برای کاروان کشورمان کسب کنند. در این رقابت، زینب مرادی با ثبت پرتابی به مسافت ۲۲ متر و ۹۶ سانتی‌متر در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خود کرد،همچنین هاشمیه متقیان، دیگر نماینده ایران، با پرتابی به طول ۲۲ متر و ۹۴ سانتی‌متر و تنها دو سانتی‌متر اختلاف نسبت به مرادی، در رده سوم قرار گرفت و صاحب مدال برنز شد.

به این ترتیب، نمایندگان پارادوومیدانی ایران با کسب یک مدال نقره و یک برنز، دو نشان دیگر به مجموع مدال‌های کاروان کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی اضافه کردند.