باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد اسماعیلی، مدیرعامل شرکت توسعه و عمران ستاد اجرایی فرمان امام، در نشست تخصصی پایش طرح‌های مسکن حمایتی، از موانع مالی و اجرایی پیش‌روی این پروژه‌ها سخن گفت؛ موانعی که به گفته وی، در برخی موارد حتی پس از پایان عملیات ساختمانی و گذشت دو سال، همچنان امکان تحویل و تسویه پروژه‌ها را محدود کرده‌اند.

اسماعیلی، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی را از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل و تسویه پروژه‌های مسکن دانست و اظهار کرد: با وجود تکمیل تعداد زیادی از واحدها، اخطاریه‌های بیمه‌ای و دستور‌های توقیف حساب همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که گاهی منابع مالی یک پروژه در یک استان، به دلیل بدهی بیمه‌ای پروژه‌ای دیگر توقیف می‌شود.

وی با اشاره به تکمیل حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی تحت مدیریت این ستاد افزود: در برخی پروژه‌ها، حتی دو سال پس از پایان عملیات ساختمانی، به دلیل تعیین‌تکلیف نشدن بدهی‌های بیمه‌ای، اخطاریه‌های سنگین صادر می‌شود و منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها در معرض توقیف قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با وجود پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، در برخی موارد حق بیمه قرارداد‌های عمرانی معادل ۷.۸ درصد کارکرد نیز مطالبه می‌شود؛ موضوعی که به گفته وی، هزینه‌های اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

اسماعیلی، اختلاف در میزان مالیات مطالبه‌شده از پیمانکاران را از دیگر مشکلات طرح‌های مسکن حمایتی برشمرد و بر ضرورت تدوین و اجرای رویه‌ای واحد برای محاسبه و دریافت مالیات تأکید کرد.

به گفته وی، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده بیمه‌ای و مالیاتی، قیمت تمام‌شده واحد‌های مسکونی را افزایش می‌دهد؛ در حالی که کاهش هزینه‌های ساخت و تسریع در تحویل واحد‌ها به متقاضیان، از اهداف اصلی اجرای این طرح‌هاست

افزایش قیمت مصالح؛ چالش جدی پروژه‌ها

مدیرعامل شرکت توسعه و عمران ستاد اجرایی فرمان امام، نوسان قیمت مصالح ساختمانی را نیز از دیگر موانع پیش‌روی تکمیل پروژه‌ها دانست و گفت: تغییرات قیمت به حدی است که اعتبار قیمت اعلام‌شده از سوی فروشندگان، گاهی تنها برای مدت کوتاهی باقی می‌ماند.

وی با اشاره به وضعیت بازار مصالح ساختمانی افزود: برای نمونه، قیمت بتن در تهران با احتساب هزینه‌های جانبی به حدود هفت میلیون تومان برای هر مترمکعب رسیده است؛ شرایطی که اجرای قرارداد‌های منعقدشده با نرخ‌های قبلی را دشوار می‌کند و بر هزینه نهایی پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.

واحد‌های آماده در انتظار تکمیل آورده متقاضیان اسماعیلی با اشاره به توقف تحویل برخی پروژه‌های تکمیل‌شده به دلیل پرداخت نشدن کامل آورده متقاضیان اظهار کرد: در برخی استان‌ها، واحد‌های مسکونی آماده تحویل هستند، اما به دلیل تسویه نشدن تعهدات مالی متقاضیان، امکان واگذاری آنها فراهم نشده است.

وی با اشاره به پروژه‌ای در مراغه گفت: برخی واحد‌ها حدود دو سال پیش تکمیل شده‌اند، اما تعدادی از متقاضیان هنوز تمام آورده تعهدشده خود را پرداخت نکرده‌اند. از سوی دیگر، در برخی موارد، امکان جابه‌جایی یا جایگزینی این افراد نیز وجود ندارد و همین مسئله، روند تحویل واحد‌ها را با مشکل مواجه کرده است.در برخی مناطق، متقاضیان پیش از تکمیل آورده و تعیین قیمت نهایی، واحد خود را انتخاب می‌کنند و پس از آن، پرداخت‌هایشان را به تعویق می‌اندازند.

به گفته وی، این روند علاوه بر مختل کردن فرایند تحویل، موجب می‌شود پروژه‌ها بیش از پیش از افزایش قیمت مصالح و سایر هزینه‌های اجرایی تأثیر بپذیرند.