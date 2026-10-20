مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت مولفه‌های تولید، نرخ مرغ ناشی از افزایش هزینه‌ها با شیب ملایمی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: طی ماه های اخیر، مرغداران به ازای فروش هر کیلو مرغ ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان زیان کردند به طوریکه زیان روزانه آنها به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است.

به گفته وی، با وجود افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی، هنوز مرغ به قیمت واقعی خود نرسیده است.

اسداله نژاد ادامه داد: بعد از تغییر سیاست ارزی کشور و حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه شاهد مولفه های افزایش تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز هستیم.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی در ماه های اخیر بیان کرد: در زمان ارز ترجیحی قیمت هر کیلو ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود که اکنون با افزایش حدود ۶ برابری به ۶۰ هزار تومان و کنجاله سویا از ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است، همچنین خدمات دولت از جمله برق ۶ هزار درصد افزایش یافته است.

 اسداله نژاد با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ ناشی از بالارفتن قیمت تولید با شیب ملایمی صورت می‌گیرد، گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی ناشی از نوسان نرخ ارز تالار دوم، افزایش قیمت مرغ طبیعی است.

برچسب ها: تولید مرغ ، قیمت مرغ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۶:۲۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
اینهمه چپاول که مرغداری تا الان کردند بسشان نیست؟ وقتی مدیرکل های وزارت جهاد کشاورزی در اکثر هییت مدیره ها شرکت های مرغداری عضو هستند مردم ارزان شدن مرغ را باید به خواب ببینند. وزارت جهاد کشاورزی باید از صدر تا ذیل الک و تصفیه شوند تا وضعیت معیشت مردم بهتر شود....
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