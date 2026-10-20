مجله اکونومیست با اشاره به ناکامی عربستان در جنگ یمن نوشت سال جاری میلادی می‌تواند دشوارترین سال دوران رهبری محمد بن‌سلمان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مجله بریتانیایی اکونومیست در گزارشی درباره وضعیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نوشت که تحولات اخیر به زیان او پیش می‌رود و سال جاری میلادی می‌تواند بدترین سال دوران رهبری او تاکنون باشد.

به نوشته این مجله، عربستان سعودی در جنگ یمن با ناکامی روبه‌رو شده و نزدیکان محمد بن سلمان معتقدند گزینه‌های پیش روی ریاض همگی با دشواری‌هایی همراه هستند.

اکونومیست همچنین هشدار داد که تداوم طولانی‌مدت درگیری‌ها می‌تواند برنامه اقتصادی ولیعهد عربستان را با موانع جدی مواجه کند. این نشریه تأکید کرد که سال جاری ممکن است دشوارتر از سال‌های گذشته باشد؛ زیرا مهم‌ترین تصمیم‌های پیش روی محمد بن سلمان دیگر به‌طور کامل در کنترل او نیست.

بر اساس این گزارش، مقام‌های سعودی نگران‌اند که کشورشان از چندین جبهه هدف حمله قرار گیرد. اکونومیست در همین زمینه به محدود بودن ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی عربستان اشاره کرد و آن را یکی از نگرانی‌های امنیتی ریاض دانست.

این مجله در ادامه نوشت که با وجود فشار‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای، تغییر قابل‌توجهی در ساختار حکمرانی عربستان رخ نداده و سیاست خارجی این کشور همچنان بر ایالات متحده به‌عنوان متحدی ضروری تکیه دارد.

منبع: اکونومیست

برچسب ها: بن سلمان ، اقتصاد عربستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
یمنی های عزیز لطفا چاه های تولید نفت عربستان را بزنید
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