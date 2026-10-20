مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و هراز خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در برخی محور‌های شمالی کشور با کندی همراه است و در برخی استان‌ها نیز بارش باران گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری  - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در برخی محورهای شمالی کشور با کندی همراه است و در برخی استان‌ها نیز بارش باران گزارش شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، سنگین است. همچنین در محور هراز در مسیر رفت‌وبرگشت، محدوده زیار، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: تردد در محورهای فیروزکوه، قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت‌وبرگشت روان است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه نیز ترافیک سنگین وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، سنگین است. همچنین در آزادراه کرج ـ قزوین، محدوده پل حصارک، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، اصفهان، مرکزی، مازندران، ایلام، کردستان و کرمانشاه بارش باران گزارش شده است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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