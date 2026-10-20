باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدامین باقری، مدیرکل فرهنگی استانداری استان مرکزی درباره دلیل انتخاب شعار هفته رویداد ملی «ایران جان» تحت عنوان «استان مرکزی؛ مهد مفاخر، پیشران صنعت کشور» گفت: استان مرکزی را معمولاً با صنایع و شرکت‌ها و پتروشیمی و پالایشگاه می‌شناسند. اما ما چرا استان مرکزی را مهد مفاخر می‌نامیم؟ یکی از این دلایل نسبتِ اندازهِ استان از لحاظ جمعیتی و وسعت در مقایسه با کشور و وزن تاریخی و فرهنگی آن و تاثیرگذاری استان نسبت به سرزمین است.

باقری ادامه داد: استان مرکزی حدود ۱.۸ وسعت دارد و ۱.۸ نیز جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. با این حال، تعداد شخصیت‌ها و مفاخری که پرورش داده، بسیار فراتر از این نسبت است. این استان نزدیک به ۱۵ تا ۱۶ صدراعظم و نخست‌وزیر را در دلِ خود پرورش داده و به سرزمین ایران تحویل داده است. ده‌ها اندیشمند بزرگ، فقیه و عالم را در رشته‌های مختلف تحویل جامعه داده است. این استان شعرا و هنرمندان و خوشنویسان و سرداران بزرگی را در دل خود پرورش داده است.