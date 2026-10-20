مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از همکاری ۵۲۰۰ مشترک صنعتی با شرکت توزیع برق فارس و صرفه‌جویی روزانه ۶۰ مگاواتی برق در تابستان امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین زارعی ضمن تقدیر از همراهی مشترکان صنعتی این استان در تابستان سال جاری اظهار داشت: در سال جاری ۵۲۰۰ مشترک صنعتی با این شرکت همکاری و تعامل داشتندکه نتیجه این همکاری صرفه جویی ۶۰ مگاواتی برق در روز را به دنبال داشت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: در محدوده کاری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بیش از ۷ هزار مشترک صنعتی وجود دارد که این گروه از مشترکان در حدود ۴.۵ درصد برق مصرفی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

او همچنین یادآورشد: سال گذشته ۲۶۵۰ مشترک صنعتی با شرکت توزیع نیروی برق استان فارس همکاری و تعامل داشتند که نتیجه این همکاری صرفه جویی ۳۵ مگاواتی برق را به همراه داشت.

این مقام مسئول، یادآورشد: رعایت و انجام برخی راهکار‌های کاهش مصرف انرژی برق در صنایع همانند: خاموش کردن ماشین آلات در زمان‌های استراحت پرسنل، تعویض شیفت‌های کاری در ساعات اوج مصرف برق به شیفت‌های شب ساعت ۱۸ الی (۲۳) و صبح ساعت ۲۴ الی (۱۰) و خاموش کردن برخی از دستگاه‌های پر مصرف در ساعت اوج مصرف از جمله مواردی بودند که با به کارگیری آنها تا حد زیادی در مصرف انرژی در بخش صنعت به ویژه در روز‌های اوج مصرف در تابستان صرفه جویی به عمل آمد.

زارعی، در ادامه سخنان خود ضمن ابراز رضایت از همراهی کشاورزان با طرح‌های تشویقی همکاری در برنامه‌های مدیریت مصرف تابستان، خاطرنشان کرد: همکاری مشترکان برق کشاورزی فارس، در طرح‌های کاهش مصرف برق تابستان کاهش ۳۵۰ مگاواتی در هر روز را به همراه داشت. 

او یادآور شد: در سال جاری بیش از ۲۴۵۰۰ مشترک کشاورزی با برنامه‌های مدیریت مصرف این شرکت همکاری داشته اندکه مشارکت آنان در ایام پیک مصرف برق در تابستان بسیار با اهمیت و موثر بود.

منبع: توزیع برق فارس

برچسب ها: صرفه جویی ، شرکت توزیع برق فارس ، مشترک صنعتی
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