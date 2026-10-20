زهرا رحیمی در کلاس K ۴۴ رقابت‌های تکواندو بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ مقابل یوجیه لی از چین، دیدار نهایی را برگزار کرد و شکست خورد.

باشگاخه خبرنگاران جوان - رحیمی در فینال وزن ۵۷- کیلوگرم برابر یوجیه لی قرار گرفت و سه بر دو نتیجه را واگذار کرد. او راند اول را ۴ بر صفر برد اما در دو راند دیگر با امتیازهای ۴ بر صفر و ۸ بر صفر شکست خورد،ملی‌پوش پاراتکواندو ایران در یک‌چهارم نماینده نپال را شکست داد، در ادامه برابر کامولاخون رسولو  از ازبکستان پیروز شد و به فینال رسید. او با شکست در دیدار نهایی به مدال نقره دست پیدا کرد.

سیدمحمد پولادگر سرپرست کاروان ایران، فریبا محمدیان معاون ورزش زنان وزارت ورزش  و مریم کاظمی‌پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در سالن حضور داشتند و این مبارزه را از نزدیک تماشا کردند.

برچسب ها: پاراتکواند ، پاراآسیایی ، ناگویا
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