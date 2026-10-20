باشگاخه خبرنگاران جوان - رحیمی در فینال وزن ۵۷- کیلوگرم برابر یوجیه لی قرار گرفت و سه بر دو نتیجه را واگذار کرد. او راند اول را ۴ بر صفر برد اما در دو راند دیگر با امتیازهای ۴ بر صفر و ۸ بر صفر شکست خورد،ملی‌پوش پاراتکواندو ایران در یک‌چهارم نماینده نپال را شکست داد، در ادامه برابر کامولاخون رسولو از ازبکستان پیروز شد و به فینال رسید. او با شکست در دیدار نهایی به مدال نقره دست پیدا کرد.

سیدمحمد پولادگر سرپرست کاروان ایران، فریبا محمدیان معاون ورزش زنان وزارت ورزش و مریم کاظمی‌پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در سالن حضور داشتند و این مبارزه را از نزدیک تماشا کردند.