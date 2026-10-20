معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه گفت: اکتشاف_عمیق و فناوری‌های نوین، دانش‌بنیان‌سازی و هوشمندسازی - معادن از الزامات ارتقای رقابت‌پذیری صنایع معدنی کشور است که به توسعه در این بخش منجر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمسعود سمیعی‌نژاد در هفدهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران با عنوان «اکتشاف، معدن هوشمند و نقشه راه آینده صنایع معدنی ایران» اظهار داشت: آینده صنعت معدن تنها با میزان ذخایر معدنی کشور‌ها تعیین نمی‌شود، بلکه توانایی کشف ذخایر جدید، دسترسی به اعماق بیشتر، بهره‌گیری از داده‌ها و هوش مصنوعی، توسعه اتوماسیون و افزایش بهره‌وری در کنار کاهش مصرف آب و انرژی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه کشور‌ها در زنجیره جهانی معدن و صنایع معدنی دارد.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) افزود: تحقیق و توسعه باید در مرکز تصمیم‌گیری شرکت‌های معدنی قرار گیرد، فعالیت‌های پژوهشی زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کنند که به حل مسائل واقعی صنعت از جمله کاهش هزینه‌های حفاری و استخراج، افزایش ضریب بازیابی، کاهش مصرف آب و انرژی، افزایش عمر تجهیزات، ارتقای ایمنی و شناسایی ذخایر جدید معدنی منجر شوند.

اکتشاف عمیق؛ یکی از اولویت‌های راهبردی معدن ایران

معاون وزیر صمت با اشاره به چالش‌های پیش‌روی معادن کشور گفت: پاسخگویی به این چالش‌هایی از جمله کاهش عیار برخی ذخایر، افزایش عمق استخراج، رشد هزینه‌های عملیاتی، محدودیت منابع آب و انرژی و فرسودگی بخشی از ماشین‌آلات صرفا با افزایش #سرمایه‌گذاری فیزیکی امکان‌پذیر نیست و توسعه دانش، فناوری، نوآوری و تربیت نیروی انسانی متخصص باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

سمیعی‌نژاد، توسعه فناوری‌های اکتشافی و حفاری‌های پیشرفته را از محور‌های مهم تحقیق و توسعه در بخش معدن برشمرد و گفت: استفاده از #فناوری‌های_نوین می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت #داده‌های_اکتشافی، سرعت عملیات را افزایش دهد و هزینه‌های شناسایی و ارزیابی ذخایر معدنی در اعماق بیشتر را کاهش دهد.

وی افزود: با توجه به وجود #ذخایر_کم‌عیار، پیچیدگی‌های کانی‌شناسی و ناخالصی‌های مختلف در بخشی از منابع معدنی به‌کارگیری روش‌های نوین فرآوری می‌تواند امکان #بهره‌برداری_اقتصادی از ذخایری را فراهم کند که پیش‌تر از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نبودند.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به محدودیت #منابع_آبی و ضرورت مدیریت مصرف #انرژی در کشور اظهار کرد: توسعه فناوری‌های کم‌آب‌بر، #بازیافت و #بازچرخانی_آب در کارخانه‌های فرآوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری محصولات معدنی ایران خواهد داشت.

به گفته وی، میزان کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در مصرف منابع، افزایش بازیابی و ارتقای کیفیت محصولات باید از شاخص‌های اصلی ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع معدنی باشد.

ضرورت پیوند دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان

سمیعی‌نژاد با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور و نیاز‌های فناورانه شرکت‌های معدنی گفت: یکی از چالش‌های مهم این حوزه، فاصله میان فعالیت‌های پژوهشی و نیاز‌های عملیاتی صنعت است. لازم است مسائل واقعی و اولویت‌دار شرکت‌های معدنی به موضوع پژوهش‌های_دانشگاهی تبدیل شوند و همکاری میان صنعت، دانشگاه و مراکز پژوهشی در قالب سازوکار‌های پایدار و هدفمند توسعه یابد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، ایجاد مراکز مشترک تحقیق و توسعه با اهداف مشخص، بودجه پایدار، برنامه اجرایی و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری را از راهکار‌های تقویت این همکاری برشمرد و اضافه کرد: حمایت موثر از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری‌های معدنی امری ضروری است.

وی تدوین نقشه راه فناوری و تحقیق و توسعه برای افق‌های ۵ تا ۱۰ ساله را ضروری دانست و تصریح کرد: این نقشه راه باید با برنامه‌های سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، تامین تجهیزات، تربیت نیروی انسانی و نیاز‌های آینده شرکت‌ها هماهنگ باشد.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: ارزیابی عملکرد پروژه‌های معدنی نباید صرفا بر میزان استخراج یا سودآوری کوتاه‌مدت استوار باشد، بلکه مدیریت_پسماند‌ها و باطله‌های_معدنی، کاهش گردوغبار و آلاینده‌ها، بازچرخانی آب، احیای اراضی معدنی، ارتقای ایمنی کارکنان و توجه به جوامع محلی، از مولفه‌های مهم توسعه پایدار در بخش معدن محسوب می‌شوند.

برچسب ها: معدن ، تجارت
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