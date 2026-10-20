سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مصدومیت سه نفر بر اثر انفجار مین به جای مانده از دوران جنگ تحمیلی در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و گفت: حال عمومی مصدومان مساعد است.

باشگاه خبرنگاران جوان- کتر محمدسعید سریری گفت: حادثه انفجار مین که پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهر) رخ داد، یک دستگاه لودر راهداری حین انجام کار با مین برخورد کرد و در پی انفجار، راننده لودر و دو نفر از اهالی بومی منطقه مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان بلافاصله با حضور نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و به‌صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفتند.

سریری با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه آسیب جدی به مصدومان وارد نکرد، خاطرنشان کرد: هیچ یک از مصدومان دچار جراحت جدی نشدند و حال عمومی هر سه نفر مساعد است.

برچسب ها: انفجار مین ، کشته و مصدم
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