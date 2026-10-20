باشگاه خبرنگاران جوان- کتر محمدسعید سریری گفت: حادثه انفجار مین که پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهر) رخ داد، یک دستگاه لودر راهداری حین انجام کار با مین برخورد کرد و در پی انفجار، راننده لودر و دو نفر از اهالی بومی منطقه مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان بلافاصله با حضور نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و به‌صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفتند.

سریری با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه آسیب جدی به مصدومان وارد نکرد، خاطرنشان کرد: هیچ یک از مصدومان دچار جراحت جدی نشدند و حال عمومی هر سه نفر مساعد است.