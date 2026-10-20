باشگاه خبرنگاران جوان- امیرمحمد حقیقت‌شناس در فینال رقابت‌های پاراتکواندو کلاس K۴۴ بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهر) مقابل نماینده ژاپن پیروز شد و به مدال طلا رسید،حقیقت‌شناس در وزن ۷۰ - کیلوگرم شونسوکه کودو از ژاپن در دو راند با امتیازهای ۱۴ بر ۲ و ۱۸ بر ۱۲ شکست داد.

حقیقت‌شناس در یک‌چهارم نهایی دین محمد عسکر از قزاقستان را شکست داد، در نیمه‌نهایی مقابل نماینده ازبکستان به پیروزی رسید و با غلبه بر نماینده ژاپن، طلا گرفت.

به این ترتیب ملی‌پوشان پاراتکواندو ایران با کسب پنج مدال به رقابت خود در روز دوم بازی‌ها پایان دادند ؛ امیرمحمد حقیقت‌شناس طلا گرفت، زهرا رحیمی به نقره دست یافت و پریماه تورانی، سعید صادقیان‌پور و مریم عبدالله‌پور هم مدال برنز کسب کردند،سیدمحمد پولادگر سرپرست کاروان ایران، فریبا محمدیان معاون ورزش زنان وزارت ورزش و مریم کاظمی‌پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در سالن حضور داشتند و این مبارزه را از نزدیک تماشا کردند.