مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و نوسان نرخ ارز، قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۹۲ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر مبنای مولفه های هزینه تمام شده تولید، نرخ تورم، نرخ مبادله و بازارهای جهانی باید محصولات قیمت گذاری شود که بدین ترتیب قیمت پیشنهادی خرید تضمینی هر کیلو ۸۵ هزار تومان بود، درحالیکه سازمان برنامه و بودجه بدون پشتوانه علمی رقم دیگری مطرح می کند.

وی با بیان اینکه قیمت تولید باید برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد، افزود: حمایت از طریق قیمت منصفانه و معقول راهکار حمایت از کشاورزان است که به متاسفانه به رغم برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی هزینه تمام شده و تشکیل جلسه شورا، قیمت مصوب نشد و مقرر شد جلسه کارشناسی دیگری برگزار شود.

ایمانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۹۲ هزار تومان می داند، افزود: در مقطعی که قیمت ۸۵ هزار تومان تعیین شد، نرخ ارز ۱۷۰ هزار تومان بود که افزایش قیمت ارز، هزینه های تولید و معیشت کشاورز را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به تاخیر در اعلام قیمت گذاری، کشاورزان بسیار گلایه مند هستند و طی تماس های متعدد ضمن ابراز ناراحتی اذعان می کنند که دولت منتظر اعلام قیمت پس از پایان کشت است، درحالیکه با تسریع در اعلام قیمت ما می توانیم در خصوص کشت تصمیم گیری کنیم.

ایمانی با بیان اینکه بی توجهی به قانون خرید تضمینی منجر به عدم تحقق خودکفایی برنامه هفتم می شود، افزود: با توجه به افزایش هزینه های کارگری و نهاده های کشاورزی مسئولان امر باید تصمیمات منطقی در خصوص قیمت گذاری اتخاذ کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر تسریع در پرداخت مطالبات و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: کشاورزی باید مورد حمایت قرار بگیرد چراکه آنها همانند نیروهای نظامی و دیپلماسی کشور در عرصه تولید حداکثر تلاش می کنند تا وابستگی به خارج به حداقل برسد

برچسب ها: مطالبات گندمکاران ، تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
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