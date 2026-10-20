کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور -  پدرام روتی‌ها کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: معاملات امروز بازار سهام با غلبه نسبی تقاضا و بهبود فضای عمومی دادوستد‌ها به پایان رسید؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۷۰ درصد نماد‌های معاملاتی در محدوده مثبت قرار گرفتند. ارزش معاملات بازار سهام نیز به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید و ورود بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پول، از تداوم تمایل بخشی از سرمایه‌گذاران به حضور در این بازار حکایت داشت. با این‌حال، برای ارزیابی پایداری این روند، باید علاوه بر وضعیت شاخص‌ها، به استمرار ورود نقدینگی، کیفیت تقاضا و تحولات متغیر‌های اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها توجه کرد.

او افزود: شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افزایش ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحدی، به سطح هشت میلیون و ۲۷۲ هزار واحد رسید و ارزش کل بازار بورس نیز در محدوده ۲۴ هزار همت قرار گرفت. نماد‌های «فملی»، «فارس» و «فولاد» بیشترین تأثیر را بر شاخص کل داشتند؛ موضوعی که نقش قابل‌توجه شرکت‌های بزرگ و کالایی را در تحولات نماگر اصلی بازار نشان می‌دهد. در عین حال، مثبت بودن بیش از ۷۰ درصد نماد‌ها بیانگر آن است که بهبود معاملات امروز صرفاً به چند سهم شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش گسترده‌تری از بازار را در بر گرفته است.

این کارشناس بازار سهام در ادامه عنوان کرد: در بررسی جریان نقدینگی میان بازارها، ورود حدود دو هزار میلیارد تومان پول به صندوق‌های طلا، هم‌زمان با خروج حدود سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت، از نکات مهم معاملات امروز بود. این آرایش جریان وجوه می‌تواند نشانه‌ای از بازتنظیم ترکیب دارایی سرمایه‌گذاران و افزایش توجه آنان به پوشش ریسک باشد. البته نمی‌توان صرفاً با اتکا به این آمار، نتیجه گرفت که منابع خارج‌شده از صندوق‌های درآمد ثابت، مستقیماً وارد سهام یا صندوق‌های طلا شده است. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت، وجود هم‌زمان تقاضا برای بهره‌گیری از فرصت‌های بازار سهام و حفظ بخشی از دارایی‌ها در ابزار‌های پوشش ریسک است.

او افزود: در سطح صنایع نیز استقبال از نماد‌های دارویی، معدنی، سیمانی و زراعی، با توجه به گزارش‌های مطلوب منتشرشده، نشان می‌دهد که عملکرد عملیاتی و وضعیت بنیادی شرکت‌ها همچنان در تصمیم‌گیری فعالان بازار نقش دارد. در مقابل، نماد‌هایی که از پشتوانه بنیادی مناسبی برخوردار نیستند، الزاماً از شرایط مشابهی بهره‌مند نشده‌اند. این تفاوت رفتار، بر ضرورت تفکیک شرکت‌ها بر اساس کیفیت سودآوری، پایداری درآمد‌ها و چشم‌انداز فعالیت آنها تأکید دارد؛ بنابراین، مثبت بودن فضای عمومی بازار را نباید به معنای ارزندگی یکسان تمامی سهام تلقی کرد.

روتیها بیان کرد: برای معاملات فردا، با توجه به افزایش ریسک‌های سیستماتیک، سناریوی محتمل‌تر، بازاری متعادل، اما پرنوسان است. از یک‌سو، گستردگی نماد‌های مثبت و ورود پول به سهام می‌تواند از تقاضا حمایت کند و از سوی دیگر، حساسیت سرمایه‌گذاران به اخبار و ابهامات پیش‌رو، احتمال افزایش عرضه و نوسان‌های مقطعی را بالا می‌برد. در چنین فضایی، تداوم استقبال از شرکت‌های دارای گزارش‌های قوی و چشم‌انداز بنیادی روشن، محتمل‌تر از شکل‌گیری رشدی فراگیر و یکدست خواهد بود.

*گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بودا و سیگنالی برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.*

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ایران
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