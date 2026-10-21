رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به نوسانات قیمت و آزادسازی نرخ ارز، واردات گوشت بتدریج مزیت رقابتی و صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام گفت: میزان عرضه دام و گوشت قرمز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته که این امر بیانگر بهبود تولید داخلی است.

وی قیمت کنونی هر کیلو دام سبک پروار را ۶۸۰ تا ۷۲۰ هزار تومان و بره میش را ۴۹۰ تا ۵۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلو گوساله ۴۰۰ تا ۴۵۰ کیلویی بین ۶۷۰ تا ۷۱۰ هزار تومان، گاو ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان و گاومیش ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.

پوریان ادامه داد: تنوع در عرضه، رقابتی شدن قیمت‌ها را به دنبال داشته و از سوی دیگر، رشد پرواربندی دام سبک نسبت به سال گذشته، نویدبخش افزایش جمعیت دام سبک در بخش تولید گوشت است.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام افزود: در حال حاضر بازار تولید دام با ثبات قیمت همراه است و این عوامل روانی بازار هستند که بیشترین تاثیر را در افزایش قیمت‌ها و رهاسازی بازار دارند.

وی جمعیت دام سبک کشور را حدود ۶۸ میلیون راس اعلام کرد و افزود: ۷۰ درصد جمعیت دام سبک و همچنین ۵.۵ میلیون راس دام سنگیندر کشور وجود دارد، از این رو پیش‌بینی می‌شود وضعیت تولید گاومیش نیز در شرایط مناسبی قرار گیرد که این امر تاثیر مثبتی بر سبد پروتئینی خانوار خواهد گذاشت.

پوریان با اشاره به نقش واردات گوشت در تنظیم بازار گفت: در حالیکه مراکز پرمصرف کاهشی در میزان مصرف نداشته‌اند، خانوارهای عادی با محدودیت مصرف روبه‌رو هستند. با این حال، به دلیل نوسانات قیمتی و آزادسازی نرخ ارز، واردات گوشت بتدریج مزیت رقابتی و صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

 

برچسب ها: تولید گوشت ، واردات گوشت ، قیمت گوشت
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