مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر افزایش تولید نفت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین حاتمی در نشست بهره‌دهی چاه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، با اشاره به تفاوت شرایط مخازن این شرکت گفت: برخی میدان‌ها به دلیل قدمت تولید و حجم تخلیه مخزن، شرایط خاصی دارند؛ درمقابل، میدان‌های جوان و بکر از قابلیت توسعه برخوردارند و بهره‌برداری بهینه از آنها، مستلزم برنامه‌ریزی متناسب با ویژگی‌های هر میدان است.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برای تحقق ۱۰۱ درصدی برنامه تولید در نیمه نخست سال، اقدام‌ها در زمینه نوسازی تأسیسات و خطوط لوله و ارتقای ایمنی آنها را ارزشمند دانست و افزود: تعویض ۳۰ کیلومتر از خط لوله نفت‌سفید، با وجود موانع و دشواری‌های منطقه و همچنین ایمن‌سازی خطوط لوله در مناطق صعب‌العبور ازجمله مسیر‌های پرسیاه، شیان و لب‌سفید از اقدام‌های مهم این شرکت بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های توسعه‌ای مسجدسلیمان تصریح کرد: لازم است با بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای و تعریف بسته‌های کاری متناسب با شرایط میدان‌ها، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود و مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها فراهم شود.

حاتمی تعیین‌تکلیف چاه‌های آماده تولید و برنامه‌ریزی برای بازگشت چاه‌های نیازمند اقدام‌های تکمیلی به چرخه تولید را از اولویت‌های افزایش تولید دانست و بر بررسی امکان نصب پمپ در چاه‌های واجد شرایط تأکید کرد.

وی بازنگری در برآورد‌های تولید و برنامه‌های توسعه‌ای میدان‌های لالی، زیلایی و بالارود و بررسی راهکار‌های افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی میدان لب‌سفید را خواستار شد.

برچسب ها: نفت ، پالایش نفت
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