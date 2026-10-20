سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد کارتل‌های مواد مخدر مکزیک نیروهایی را برای آموزش استفاده رزمی از پهپاد به اوکراین اعزام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) در بیانیه‌ای اعلام کرد که نهاد‌های مجری قانون آمریکا اطلاعاتی درباره همکاری کارتل‌های مواد مخدر مکزیک با آنچه این سرویس «رژیم کی‌یف» می‌خواند، به دست آورده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «بر اساس اطلاعاتی که به سرویس اطلاعات خارجی روسیه رسیده، دلیل تازه‌ای برای نگرانی در کی‌یف به وجود آمده است. دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین مطلع شده که نهاد‌های مجری قانون آمریکا در جریان تحقیقات درباره فعالیت‌های غیرقانونی کارتل‌های مواد مخدر مکزیک، اطلاعاتی درباره همکاری این گروه‌ها با نمایندگان دولت زلنسکی به دست آورده‌اند.»

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرده که آمریکا دریافته است گروه‌های تبهکار مکزیکی، نیرو‌هایی را برای دریافت آموزش در زمینه مونتاژ و استفاده رزمی از پهپاد‌ها به اوکراین اعزام کرده‌اند.

این سرویس همچنین اعلام کرد که دست‌کم ۸۰ نفر شناسایی شده‌اند که در صفوف نیرو‌های مسلح اوکراین چنین آموزش‌هایی را گذرانده‌اند. به ادعای این نهاد روسی، هزینه این آموزش‌ها از طریق منابع مالی حاصل از فروش مواد مخدر غیرقانونی در آمریکا تأمین و به مقام‌های نزدیک به زلنسکی منتقل شده است.

در ادامه بیانیه آمده است: «دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین آگاه است که حضور اپراتور‌های آموزش‌دیده پهپاد‌های FPV در میان اعضای کارتل‌های مواد مخدر، جان نیرو‌های امنیتی آمریکا را که در عملیات مبارزه با مواد مخدر در امتداد مرز مکزیک مشارکت دارند، به خطر می‌اندازد.»

این سرویس افزود که همکاری زلنسکی با کارتل‌های مواد مخدر می‌تواند به «میخ دیگری بر تابوت» فعالیت سیاسی او تبدیل شود.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه در ادامه، این ادعا‌ها را در کنار آنچه فساد گسترده در اوکراین، رفتار توهین‌آمیز زلنسکی، بی‌اعتنایی او به هشدار‌های آشکار واشنگتن درباره هدف قرار دادن پالایشگاه‌های نفت روسیه و خودداری از برگزاری انتخابات خواند، مطرح کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، مکزیک
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