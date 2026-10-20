نماینده رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریامحور گفت:گمرکات کشور فعال‌اند و صادرات نفت با وجود محدودیت‌ها تداوم دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریامحور با تأکید بر اهمیت هوشمندسازی طرح آمایش سرزمین گفت: اجرای این طرح با کمک هوش مصنوعی، ضمن صرفه‌جویی در وقت مردم و دستگاه‌های اجرایی و تسریع در پاسخگویی به متقاضیان، احتمال تخلف از طرح‌ها و برنامه‌ها را به حداقل می‌رساند.

او افزود: با هوشمندسازی فرایندها، ارتباط مستقیم متقاضیان با نظام اداری کاهش می‌یابد و پاسخ درخواست‌ها با کمک هوش مصنوعی سریع‌تر ارائه می‌شود. همچنین با کنترل طرح‌ها و برنامه‌ها از طریق هوش مصنوعی، امکان تخلف از ضوابط به نزدیک صفر می‌رسد.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه دریامحور اظهار کرد: بخش خصوصی در شرایط جنگ نیز پای کار بود و فعالیت‌های خود را ادامه داد و در شرایط فعلی هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

نماینده رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریامحور ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط کشور و پایان جنگ، منابع ارزی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مردم تأمین شود تا زمینه رشد بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

عبدالعلی‌زاده همچنین درباره فعالیت گمرکات کشور گفت: همه گمرکات، به‌ویژه گمرکات دریای خزر و جنوب، فعال هستند و خدمات خود را ارائه می‌دهند.

او در پایان گفت: تولید و صادرات نفت نیز ادامه دارد؛ هرچند فعالیت‌ها در جنوب به دلیل محاصره با دشواری‌هایی مواجه شده است، اما امکان انجام فعالیت‌ها از طریق مسیر‌های ریلی و جاده‌ای وجود دارد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: گمرکات کشور ، توسعه دریامحور
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