باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال با هدایت سهراب بختیاری‌زاده در ادامه فصل با آزمون‌های مهمی روبه‌رو خواهد شد؛ مسابقاتی که نتایج آنها می‌تواند تصویر روشن‌تری از توانایی فنی آبی‌پوشان برای رقابت در بالای جدول ارائه دهد.

کسب امتیاز مقابل تیم‌های مدعی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر جایگاه استقلال در جدول رده‌بندی، از نظر روحی و روانی نیز اهمیت زیادی دارد. پیروزی در چنین مسابقاتی می‌تواند اعتمادبه‌نفس بازیکنان را افزایش دهد و جایگاه سرمربی را برای ادامه مسیر تقویت کند؛ در مقابل، از دست دادن امتیاز‌ها ممکن است فاصله استقلال با رقبای مستقیم را افزایش دهد.

در این میان، نحوه مدیریت مسابقات دشوار از سوی بختیاری‌زاده اهمیت ویژه‌ای دارد. انتخاب ترکیب اصلی، ایجاد تعادل میان فاز دفاعی و هجومی، استفاده از بازیکنان تأثیرگذار و انجام تعویض‌های به‌موقع، از عواملی هستند که می‌توانند سرنوشت بازی‌های بزرگ را تعیین کنند.

استقلال برای موفقیت در این مسیر باید بتواند کیفیت بازی خود را در طول مسابقات حفظ کند و در کنار خلق موقعیت‌های گلزنی، از فرصت‌های حریفان نیز به‌خوبی جلوگیری کند. در دیدار‌های نزدیک، گاهی یک اشتباه فردی یا استفاده نکردن از یک موقعیت مناسب، تفاوت میان پیروزی و از دست رفتن امتیاز‌ها را رقم می‌زند.

نتایج استقلال برابر مدعیان در هفته‌های آینده، محک مهمی برای ارزیابی عملکرد بختیاری‌زاده خواهد بود؛ آزمونی که می‌تواند میزان آمادگی آبی‌ها برای ادامه رقابت در مسیر اهداف فصل را مشخص کند.