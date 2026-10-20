سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) از وقوع حادثه‌ای برای یک نفتکش در دریای عرب، در فاصله حدود ۱۲۱ مایل دریایی شرق دقم عمان، خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای برای یک نفتکش در جریان فعالیت‌های نظامی در دریای عرب، در فاصله حدود ۱۲۱ مایل دریایی شرق دقم عمان، خبر داد. 

به گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، یک نفتکش روز سه‌شنبه در دریای عرب و در جریان فعالیت‌های نظامی در منطقه با نیرو‌های نظامی وارد تعامل شده است.

این سازمان اعلام کرد: «گزارش‌ها حاکی از آن است که این نفتکش در چارچوب فعالیت‌های نظامی جاری در منطقه، با نیرو‌های نظامی مواجه شده است.»

UKMTO افزود مقام‌های مسئول از این حادثه مطلع هستند و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.

این سازمان همچنین از کشتی‌هایی که قصد عبور از این منطقه را دارند، خواست آخرین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تغییرات محیط عملیاتی هوشیار باشند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: عمان ، حادثه دریایی
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