پوستر پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند» رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از پوستر و اعلام فراخوان پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند»، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی؛ مهدی نعلبندی مدیرکل صدای استان‌ها؛ محمدرضا خوشرو مدیر شبکه نسیم؛ حمیدرضا افتخاری، مدیر شبکه رادیویی صبا؛ عباس حسین‌نژاد نویسنده و طنزپرداز و مدیر دفتر طنز حوزه هنری؛ رضا بحیرایی، رئیس هیئت داوران؛ ساجد قدوسیان، دبیر جشنواره و ابوذر ابراهیم مدیر روابط‌عمومی معاونت صدا در استودیوی شماره هشت ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

احمد پهلوانیان معاون صدا، با تأکید بر جایگاه طنز در فرهنگ و ادبیات ایران گفت: «مردم ما بسیار طناز هستند؛ حتی در شرایط دشوار و سخت، موقعیتی طنز می‌آفرینند و خلق می‌کنند. در کنار شعر، طنازی نیز جایگاه و منزلت خاص خودش را دارد.»

وی با اشاره به طنز‌های تلخ در عرصه‌های مختلف جهان امروز، از جمله حقوق بشر، دموکراسی و آزادی، اظهار کرد: «طنز در رسانه‌ای گرم مانند رادیو که بر صدا متکی است، ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ اما همین ویژگی‌ها می‌تواند بر میزان اثرگذاری آن بیفزاید.»

معاون صدا با اشاره به دشواری پیشرو بودن، ابراز امیدواری کرد رادیو صبا با اتکا به شورای سیاست‌گذاری و توانمندی‌های خود، نقش پیشرو را در حوزه طنز ایفا کند و الگو‌های مناسبی برای تولید طنز شنیداری متناسب با شرایط کشور ارائه دهد.

پهلوانیان در پایان با اشاره به شعر سهراب سپهری گفت: «سهراب عزیز گفته: چتر‌ها را باید بست و زیر باران باید رفت؛ ولی چتر لبخند از آن چتر‌هایی است که باید گشود و زیر این چتر نشست و تا شقایق هست باید زندگی کرد.»

گسترش ظرفیت‌های تولید طنز صوتی

حمیدرضا افتخاری، مدیر شبکه رادیویی صبا، استمرار جشنواره «زیر چتر لبخند» در پنج دوره را فرصتی برای رقابت شبکه‌های رادیویی و سنجش توانمندی فعالان و علاقه‌مندان تولید محتوای طنز صوتی دانست.

وی با اشاره به سیاست معاونت صدا برای حرکت به سمت رسانه‌ای چندسکویی و چندرسانه‌ای، همکاری شبکه نسیم سیما، دفتر طنز حوزه هنری و اداره کل صدای استان‌ها را از ویژگی‌های این دوره برشمرد و افزود: اضافه شدن بخش هوش مصنوعی و بخش تنظیم مکتوب از تغییرات پنجمین دوره جشنواره است؛ رویکردی که ظرفیت‌های متنوع تولید و ارائه آثار طنز را مورد توجه قرار می‌دهد.

کشف استعداد‌های تازه و مشارکت مردمی

ساجد قدوسیان دبیر جشنواره، با اشاره به همکاری چهار مجموعه در برگزاری این دوره گفت: شبکه رادیویی صبا به‌عنوان نهاد پیشرو در حوزه طنز رادیویی، تلاش کرده است مجموعه‌های فعال این عرصه را همراه کند تا دامنه جشنواره در سراسر کشور گسترش یابد.

وی افزود: شبکه نسیم سیما، دفتر طنز حوزه هنری و اداره کل صدای استان‌ها در کنار شبکه رادیویی صبا در این دوره همکاری دارند. این مشارکت با هدف افزایش گستره جشنواره، حضور بیشتر مراکز استان‌ها و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای ارائه آثار شکل گرفته است.

قدوسیان با تأکید بر اینکه فعالیت رسانه‌ای دیگر به صدا یا تصویر محدود نیست، گفت: در بخش حرفه‌ای جشنواره، امکان تولید و ارسال آثار تصویری در قالب ویدئوکست نیز پیش‌بینی شده است.

دبیر جشنواره همچنین بخش مردمی را از بخش‌های مهم این دوره دانست و اظهار کرد: شش ساختار برای تولید آثار مردمی در نظر گرفته شده است تا علاقه‌مندان با هر سطحی از تجربه و امکانات، حتی خانواده‌هایی که می‌توانند در کنار یکدیگر برنامه‌ای رادیویی تولید کنند، فرصت حضور در این رقابت را داشته باشند.

وی شناسایی استعداد‌های تازه و یافتن همکاران جدید برای فعالیت حرفه‌ای در حوزه طنز رادیویی را از اهداف مهم این بخش عنوان کرد و افزود: افرادی که توانایی تولید آثار حرفه‌ای دارند یا می‌توانند با آموزش در این مسیر پیشرفت کنند، از ظرفیت‌های مورد توجه جشنواره هستند.

مهلت ارسال آثار تا ۲۲ آذرماه

پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند» در دو بخش حرفه‌ای و مردمی برگزار می‌شود. بخش حرفه‌ای شامل بخش قالب‌محور با موضوع آزاد و بخش ویژه موضوع‌محور است. در بخش ویژه، چهار موضوع تعیین شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب دلخواه و با مدت‌زمان حداکثر ۱۵ دقیقه تولید کنند. این بخش به همکاران شبکه‌های رادیویی سراسری و صدای مراکز استان‌های سازمان صداوسیما اختصاص دارد.

در بخش مردمی نیز علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در شش ساختار پیش‌بینی‌شده ارائه کنند. مهلت اولیه ارسال آثار تا ۲۲ آذرماه اعلام شده است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت شبکه رادیویی صبا به نشانی www.radiosaba.ir و ورود به سامانه «هدهد»، آثار خود را ثبت کنند.

بر اساس اعلام دبیر جشنواره، آیین اختتامیه پنجمین دوره این رویداد قرار است اوایل بهمن‌ماه برگزار شود.

مرور دوره‌های پیشین جشنواره، رونمایی از پوستر، اعلام فراخوان و طرح دیدگاه‌های حاضران درباره جایگاه طنز در رسانه و نقش آن در ارتباط با مخاطبان، از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

منبع: معاونت صدای رسانه ملی