محسن بختیار، ملی‌پوش گیلانی رشته پاراوزنه‌برداری، با کسب مدال برنز دسته ۷۲ کیلوگرم بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، افتخاری دیگر برای ورزش گیلان و ایران رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بختیار در جریان رقابت‌های پاراوزنه‌برداری این دوره از بازی‌ها، با مهار موفق وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی در حرکت دوم خود، در جایگاه سوم دسته ۷۲ کیلوگرم ایستاد و مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

این ورزشکار گیلانی در تلاش نخست خود برای مهار وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی و در حرکت سوم برای بلند کردن وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی ناکام ماند، اما با ثبت رکورد ۲۰۸ کیلوگرم توانست به مدال برنز دست یابد.

مدال‌آوری محسن بختیار، علاوه بر افتخارآفرینی برای ورزش گیلان، نخستین مدال ایران در رشته پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به شمار می‌رود.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: ورزش ، مسابقات
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