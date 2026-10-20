رئیس سازمان امور مالیاتی از بخشودگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان جرایم مالیاتی و توقف حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی در ماه‌های گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدهادی سبحانیان روز سه‌شنبه در حاشیه چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اقدامات این سازمان برای حمایت از مودیان در شرایط جنگی اظهار داشت: از سال گذشته و هم‌زمان با آغاز شرایط جنگی، سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است متناسب با شرایط کشور، تصمیمات و بخشنامه‌های حمایتی متعددی را در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه بخشی از این اقدامات در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و برخی دیگر نیازمند طی مراحل قانونی و تایید مراجع ذی‌صلاح است، افزود: برای کمک به مودیان، در مواردی تصمیماتی اتخاذ کردیم و با پذیرش ریسک‌های اجرایی، تلاش کردیم بخشی از فشار‌های مالیاتی بر فعالان اقتصادی را کاهش دهیم.

سبحانیان گفت: یکی از اقدامات حمایتی، به تعویق انداختن مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی بود. همچنین برای برخی اشخاص حقیقی، با استفاده از مصوبات مربوط، مهلت‌های بیشتری در نظر گرفته شد؛ هرچند برخی از این تصمیمات در فرایند بررسی مراجع نظارتی و قانونی با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

وی تاکید کرد: اقدامات حمایتی سازمان صرفا به بخشودگی جرایم محدود نبوده و در زمینه تعویق مهلت‌های مالیاتی، توقف برخی عملیات اجرایی و توجه بیشتر به شرایط واحد‌های تولیدی نیز تصمیماتی اتخاذ شده است. همچنین تلاش شده است در مقایسه با دوره پیش از جنگ، حمایت بیشتری از بخش تولید در برابر بخش بازرگانی صورت گیرد.

سبحانیان با اشاره به ضرورت برقراری تعادل میان وصول درآمد‌های مالیاتی و حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی از یک سو مسئول تامین منابع کشور است و از سوی دیگر باید به‌عنوان شریک راهبردی فعالان اقتصادی، به تداوم فعالیت کسب‌وکار‌ها کمک کند. برقراری تعادل میان این دو هدف، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، اهمیت زیادی دارد.

وی، درباره پیامک‌های اطلاع‌رسانی مالیاتی گفت: هدف از ارسال این پیامک‌ها، آگاه‌سازی مودیان از اطلاعات خریدوفروش ثبت‌شده به نام آنهاست تا در صورت مغایرت یا نادرست بودن اطلاعات، بتوانند موضوع را پیگیری و نسبت به آن اعتراض کنند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: در گذشته مواردی وجود داشته که اطلاعات معاملات اشخاص بدون اطلاع آنها در سامانه‌های مالیاتی ثبت شده و همین مساله می‌توانسته موجب ایجاد بدهی یا جرایم مالیاتی برای افراد شود. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی به مؤدیان و فراهم کردن امکان بررسی و اعتراض به اطلاعات ثبت‌شده، در دستور کار قرار گرفته است.

سبحانیان با تاکید بر آمادگی سازمان امور مالیاتی برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی گفت: ممکن است برخی اقدامات حمایتی در همه مناطق و برای همه مودیان به یک شکل اجرا نشده باشد. فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوط می‌توانند موارد و مشکلات خود را مطرح کنند تا امکان بررسی و پیگیری آنها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که ضمن تأمین منابع مورد نیاز کشور، از وارد شدن آسیب جدی به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی جلوگیری شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: بخشودگی مالیاتی ، سازمان مالیات
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