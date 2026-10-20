هشتمین جلسه هیات سرمایه گذاری و تصویب ۴۲ درخواست به ارزش ۲۲۸ میلیون دلار برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سیصد و یازدهمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی و هشتمین جلسه در سال ۱۴۰۵، در روز سه­‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به ریاست حیدری رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری ایران و با حضور سایر اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی شامل وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی ذیربط از جمله وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان انرژی­‌های تجدیدپذیر و بهره‌­وری انرژی برق، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

در این جلسه تعداد ۴۳ درخواست سرمایه گذاران خارجی در قالب سرمایه گذاری خارجی جدید، افزایش سرمایه خارجی طرح‌های موجود، انتقال سرمایه، اصلاحیه و تمدید مجوز‌های سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری در حوزه صنعتی، معدن، کشاورزی، ارتباطات، انرژی‌­های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، موتور سیکلت، حمل و نقل، بهداشتی، غذایی، بورس و خدمات و دیگر بخش‌های صنعتی و از کشور‌های مختلف از جمله انگلستان، روسیه، چین، ترکیه، امارات متحده عربی، عمان، پاکستان، افغانستان و ایرانیان مقیم خارج ازکشور (آلمان، اسپانیا، هلند، ترکیه، امارات متحده عربی)، مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ۴۲ درخواست به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید. ارزش سرمایه گذاری خارجی طرح‌های سرمایه گذاری مصوب این هیات، ۲۲۸ میلیون دلار آمریکا بوده است.

لازم به توضیح است که از ابتدای سال جاری، هشت جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی به صورت ماهانه (دو جلسه در مهرماه)، برگزار شده است که ماحصل این جلسات تصویب ۳۹۸ درخواست سرمایه گذاران خارجی و به ارزش سرمایه گذاری خارجی ۳.۲ میلیارد دلار آمریکا بوده است.

برچسب ها: تجارت ، سرمایه گذاری
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